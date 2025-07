Gisela anuncia la ruptura con el padre de su hijo La cantante confesó hace unos días que 'Tu cara me suena' estaba siendo «un salvavidas» para ella

La cantante Gisela hizo saltar todas las alarmas durante la final de Tu cara me suena 12 al confesar que «este programa ha sido un salvavidas en este momento de mi vida porque me ha ayudado a superar cosas personales. Me ha ayudado a pasar una etapa personal intensa». Ahora, la propia cantante ha confirmado el final de su relación con José Ángel Ortega, algo más de un año después de convertirse en padres del pequeño Indiana.

«He hablado con ella hace unos minutos y me ha confirmado la noticia. No es agradable, y nos pide encarecidamente que comprendamos el momento que está pasando y pide respeto para ella y José», ha contado la periodista Lorena Vázquez en 'Y ahora Sonsoles'. «Es una separación de mutuo acuerdo. Por lo que conozco a Gisela, ella está afectada y quiere intentar quitarle hierro al asunto, y no piensa hacer declaraciones sobre el tema», ha precisado.

La ruptura no ha sido de un día para otro. De hecho, la noticia ha saltado ahora, tras las sentidas declaraciones públicas de la artista, pero la separación se habría producido hace algún tiempo.

Gisela y José Ángel se conocieron en 2012 durante el rodaje de un videoclip de la artista y comenzaron su romance unos años después, en 2015. Durante estos años han sido una pareja consolidada y natural, que ha afrontado unida la aventura de la paternidad. Después de dos abortos y tratamientos de fertilidad, en marzo de 2024 cumplieron el sueño de convertirse en padres. Una década de unión que ha llegado a su fin con la misma discreción con la que empezó.

