La gala 2 de 'Operación Triunfo' 2025, en directo
Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:02
23:00
El propio Abraham Mateo ha dejado durante unos minutos su silla de jurado para felicitar a los concursantes y desearles lo mejor. No ha faltado un mensaje de Chanel cargado de cariño. «Voy a estar siguiendo la actuación a tope. Muchísima suerte», dice la cantante.
22:56
Otro dúo. Crespo y María Cruz cantan 'Clavaíto', de Abraham Mateo y Chanel Terrero.
22:47
Más actuaciones. Una balada para Judit y Lucía, con 'En cambio no', de Laura Pausini.
22:39
El primer trío de 'Operación Triunfo' 2025 llega con Olivia, Salma y Laura, que se han convertido en tres auténticas divas de la mano de 'If you could read my mind', de Gordon Lightfoo.
📖🧠 Laura, Olivia y Salma han interpretado “If you could read my mind” de @Lightfoot365 en la #OTGala2 👉🏻 https://t.co/EjiUvz4joc ✨— Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 29, 2025
💥 Disfrútala en @PrimeVideoES 👉🏻https://t.co/3c3ntKL4iM 💙✨#OT2025pic.twitter.com/j07EXJDhVY
22:36
«Creo que hemos conseguido hacer nuestra la canción», cuentan los artistas. «Yo os aplaudo el trabajazo y os deseo mucha suerte para lo que viene», añade Chenoa.
22:31
Otro dueto, en este caso masculino: Tinho y Guille. Se han lanzado con 'La salvación', de Arde Bogotá. Todo bajo la presión de los profesores, quienes les han asegurado durante la semana que tienen uno de los números más sencillos de la noche y que «lo tienen que clavar».
22:25
El primer dúo de la noche o protagonizan Téyou y Cristina con un tema de Trueno, 'Dance Crip'.
22:22
«Estoy tranquilo», dice Iván tras su actuación. El vallisoletano cuenta que no ha llevado del todo bien la semana «porque me cuesta mucho estar nominado con Claudia, con quien llevo desde el día uno y nos llevamos muy bien», reconoce.
🎤 Iván Rojo defiende su nominación interpretando “It's My Life” de @BonJovi ⚡️¡Mucha suerte! 💙 Síguelo EN DIRECTO en @primevideoes 👉🏻https://t.co/3c3ntKL4iMpic.twitter.com/mOqKng3nIf— Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 29, 2025
22:19
Turno de Iván, segundo nominado de la noche, con 'It's My Life', de Bon Jovi.
22:16
«Me vas a hacer llorar y acabamos de empezar», asegura Chenoa apretando a Claudia en un fuerte abrazo. «Cuando alguien canta de corazón, pasa esto», añade la presentadora. La nominada cuenta que ha exprimido al máximo la semana «y me he sentido muy yo».
22:12
Primera actuación de la noche: Claudia Arenas interpreta 'El sitio de mi recreo', de Antonio Vega.
🎤 Claudia Arenas defiende su nominación interpretando “El sitio de mi recreo” de Antonio Vega 🎶¡Mucha suerte! 💙 Síguelo EN DIRECTO en @primevideoes 👉🏻https://t.co/3c3ntKL4iMpic.twitter.com/7L3jWRKr8S— Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 29, 2025
22:08
Chenoa ha arrancado el programa saludando a los miembros del jurado, Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero. Serán los encargados de medir una noche más el potencial de los nuevos triunfitos.
22:04
La noche arranca con la canción grupal 'It’s a Sin' de los Pet Shop Boys (1987).
¡ARRANCA la GALA 2 de #OT2025! 💥 ¿PREPARADOS? ✨ Sigue la #OTGala2 en DIRECTO en @primevideoes 👉🏻 https://t.co/3c3ntKL4iMpic.twitter.com/stOnVo8L4N— Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 29, 2025
22:01
Con la gala 2 comienzan las expulsiones del programa tras las primeras nominaciones de la gala anterior. De los 16 concursantes que empiezan el programa, solo seguirán 15. Una vez que el expulsado se vaya, conoceremos al nuevo favorito, que se salvará de las nominaciones, y a los dos nuevos nominados.
22:00
¡Buenas noches! Bienvenidos al directo en el que contaremos todos los detalles de la gala 2 de 'Operación Triunfo' 2025 tras una primera gala que terminó con Cristina como favorita del público en la gala anterior y Claudia Arenas e Iván Rojo como nominados a abandonar la Academia
