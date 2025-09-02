Filtran la identidad de los nuevos concursantes de 'Operación Triunfo' Los fans de 'OT' ya especulan en las redes sociales sobre los triunfitos que entrarán en los próximos días a la academia

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:18 | Actualizado 12:23h.

El próximo 15 de septiembre arrancará la gala 0 de la nueva edición de 'Operación Triunfo'. 18 cantantes aspirarán a entrar a la famosa academia, aunque dos se quedarán fuera. Los fans lo podrán seguir a través de Amazon Prime Vídeo y escogerán quién ocupa la última plaza con sus votos a través de la app oficial.

Una de las grandes sorpresas de la gala es conocer la identidad de los nuevos 'triunfitos' y todo apunta a que el secreto ha podido quedar al descubierto. Los fans, que están atentos a todo lo que se publica en las redes sociales, han descubierto nuevas cuentas creadas en Instagram con la estructura 'ot2025.' más el nombre del concursante y ya especulan con que estos serán los elegidos para la gala 0.

Curiosamente hay 18 cuentas de este estilo. Carlos, Cristina, Tinho, Olivia, Claudia Arenas, Guille Toledano, Gillo Rist, Quique, Salma, Max, Laura, Iván -este se presentó en Bilbao-, Judit, Lucía, María Cruz, Crespo, Sam y Teyou serían los nuevos 'triunfitos' según las especulaciones de los fans. La duda se resolverá el día próximo lunes día 15.

Parece ser que han CREADO LAS CUENTAS OFICIALES DE INSTAGRAM DE LOS 18 ASPIRANTES antes de tiempo. HILO de los 18 confirmados para la Gala 0 de #OT2025 pic.twitter.com/F5I1Ozjk6o — aroa 🍒 (@uwmohn) September 1, 2025

El jurado que evaluará a los artistas estará compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, junto con el equipo de profesores liderado por Noemí Galera. Además, Conexión OT, el magacín presentado por la cantante y exconcursante Miriam Rodríguez, se emitirá en directo y en exclusiva en Prime Video de martes a sábado.

El programa ofrecerá conexiones en directo, contenidos inéditos y algunos de los momentos más destacados entre galas: clases, ensayos, reparto de temas, pases de micros, convivencia diaria, entrevistas con profesores, jurado, invitados especiales y los propios aspirantes. Todo el contenido en directo –tanto las galas de los lunes como Conexión OT, de martes a sábado– estará disponible también bajo demanda en el servicio una vez haya finalizado la emisión.

En línea con ediciones anteriores, los fans tendrán acceso al canal 24 horas en directo, disponible en todo el mundo a través de YouTube, para no perderse ningún detalle de lo que ocurra en la Academia. La plataforma ha informado de que los jóvenes de entre 18 y 22 años y los estudiantes podrán acceder a la suscripción Prime a mitad de precio y disfrutar de todas las ventajas que incluye, como ahorros exclusivos, entregas rápidas y gratuitas y el mejor entretenimiento, con un periodo de prueba gratuito de 90 días.