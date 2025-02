Fernando Tejero se sincera en 'El Hormiguero': «Yo también tengo miedo»

Joseba Fiestras Jueves, 6 de febrero 2025, 22:53 Comenta Compartir

La visita de Fernando Tejero a 'El Hormiguero' se debía a 'Camino al zoo', la obra de teatro que representa desde hace unos meses. Presentársela a Pablo Motos era el objetivo. «Es la historia de un matrimonio con cero comunicación. Es un espejo de la realidad a través de una pareja y un tipo al que se encuentran en un parque. Habla de las consecuencias de no ser uno mismo ante la sociedad y de la complejidad de la existencia», explicaba el actor.

«En la función somos animales, cada uno encerrado en su propia jaula que es la sociedad», analizaba el intérprete. Y se miraba a sí mismo. «Yo hablo con cualquiera, me encanta charlar. Y cuando sacas el perro, acabas haciendo amigos», comentaba. Ahora, de ligar no hablamos. «Y lo he intentado, eh», precisaba.

La labor del actor de teatro es compleja, y acentúa su dificultad los sábados que hay dos funciones. «A mí me gusta más la segunda que la primera porque siempre salgo con la adrenalina arriba y la segunda función va como un tiro», manifestaba un artista que lleva mucho tiempo actuando. «Cuando llegué a Madrid no era yo. Llegué a estudiar Arte Dramático con 27 años y todavía decía que era heterosexual, por ejemplo. Y eso pasa factura. Es duro fingir ser quien no eres durante tanto tiempo», recordaba. Eran otros tiempos. «En mi época, era complicado, en mi infancia u adolescencia. Y, por desgracia, para mucha gente lo sigue siendo. Eso es lo horroroso y lo que hay que evitar. Pero yo viví una época en la que te señalaban con el dedo y el bullying estaba a la orden del día. Yo lo he vivido en la escuela, en la calle y en todos los sitios. Yo sufrí el bullying y el repudio de la gente», confesaba. El cambio lo provocó la escuela. «Lo primero que te enseñan es a aceptarte como tú eres, y ahí fue donde yo me abrí», aseguraba.

«Hoy mismo he leído que le han pegado una paliza a un chico por ser homosexual. Es muy triste y me emociono porque es terrible que a día de hoy siga pasando eso. Y yo también tengo miedo porque quien te dice que cualquier día no te encuentras con cuatro exaltados por la calle y te dan un palizón», descubría.

Reflexivo y sincero, Tejero incidía en las razones que, actualmente, provocan la intolerancia. «Sobre todo es porque hay una falta de amor en el mundo porque, si tú eres feliz, que más te da con quién se acueste el de enfrente. Falta amor en el mundo», reflexionaba. Motos le sugirió que se dirigiera a quienes sufren actualmente esos malos tratos. «Es que yo, cuando lo hice público, recibí a mucha gente joven dándome las gracias. Porque todavía sigue pasando. Y que pase en esta sociedad en la que vamos de transgresores es lamentable. Y me escribían muchos niños que tenían ese conflicto. Y yo le diría a la gente que sean valientes, que se sientan libres y que se pronuncien tan cuál son. Y si la familia no le quiere es porque no lo quiere ni siendo homosexual ni siendo de ninguna forma. Y hasta que uno no dice tal cual es, uno no es libre. Y lo digo yo porque me ha pasado», zanjaba.

La entrevista no podía dejar pasar la primicia que había surgido ese mismo día. «Han dicho que dejas 'La que se avecina'. ¿Es cierto?», preguntaba Motos. «Es una noticia más. La vida son todo etapas y esta tuvo un principio y tiene un fin. Todo está muy bien y agradeceré eternamente a los Caballero el haber estado ahí. Este personaje me ha dado muchas alegrías, pero siento que ya está. Quiero hacer otras cosas. Cuando llevo mucho tiempo haciendo lo mismo, necesito cambiar», aclaraba Tejero.