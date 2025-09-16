La estafa «desde el más allá» de Quique San Francisco a Imanol Arias: «Tenía un perfume de 140 euros...» El actor ha presentado en 'El Hormiguero' junto a María Barranco su nueva obra de teatro

Gabriel Cuesta Martes, 16 de septiembre 2025, 22:35

Imanol Arias y María Barranco recordaron a un amigo muy especial en su visita a 'El Hormiguero'. Los dos actores revivieron algunas anécdotas de su compañero de profesión Quique San Francisco, fallecido en 2021. También amigo de Pablo Motos, los tres sacaron del cajón alguna que otra anécdota y vivencia divertida.

Arias desveló que su compañero de reparto en series como 'Cuéntame' llegó a estafarle «desde el más allá de alguna manera». «Quique tenía un perfume que decía que era inglés y traía de Londres por 140 euros cada frasco. Cuando ya no estaba, su ayudante me trajo la famosa bolsa de tela con su perfume para comprar un par de ellos». Resulta que ahí se enteró de que los conseguía en Canarias y valía 40 euros. Se habían conocido muchos años atrás, cuando San Francisco jugaba squash en Castellana.

Su acompañante. María Barranco, recordó un capítulo que rodaron y en el que ella hacía de clienta para Quique, que interpretaba a un taxista. «Le pisé la cabeza a su pitbull, que antes había matado a una vaca. No me hizo anda», apuntaba Pablo Motos. Arias y Barranco acudieron al programa de las hormigas a presentar 'Mejor no decirlo', una comedia que llega al Teatro Bellas Artes de Madrid el próximo 3 de octubre.

«Enamorada» de Arias

A raíz de la sinopsis ahondaron en cómo abordan los problemas de pareja y si ocultan secretos. «Yo hace tanto que no tengo pareja... que se me ha olvidado. No me viene bien», bromeaba Barranco, que defendía que era mejor no compartir habitación o «incluso casa». También sobre el perdón a los amigos. «Soy capaz de estar enfadado tres o cuatro años sin hablar con un amigo por estar enfadado. Y volver a reencontrarnos sin ningún problema», explicaba Arias.

La actriz confesó que de joven estuvo «muy enamorada» de su compañero porque le ayudó en su aterrizaje en la capital, cuando «no conocía a nadie». «Estaba demasiado solicitado». «Yo pensaba que lo estaba de Antonio (Banderas)», se encogía de hombros el actor. Cerró la entrevista con otra anécdota. Arias confesó que la única vez que le intentaron atracar en Madrid, el ladrón se echó para atrás al ver que era «el Lute».