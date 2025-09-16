El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La estafa «desde el más allá» de Quique San Francisco a Imanol Arias: «Tenía un perfume de 140 euros...»

El actor ha presentado en 'El Hormiguero' junto a María Barranco su nueva obra de teatro

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:35

Imanol Arias y María Barranco recordaron a un amigo muy especial en su visita a 'El Hormiguero'. Los dos actores revivieron algunas anécdotas de su compañero de profesión Quique San Francisco, fallecido en 2021. También amigo de Pablo Motos, los tres sacaron del cajón alguna que otra anécdota y vivencia divertida.

Arias desveló que su compañero de reparto en series como 'Cuéntame' llegó a estafarle «desde el más allá de alguna manera». «Quique tenía un perfume que decía que era inglés y traía de Londres por 140 euros cada frasco. Cuando ya no estaba, su ayudante me trajo la famosa bolsa de tela con su perfume para comprar un par de ellos». Resulta que ahí se enteró de que los conseguía en Canarias y valía 40 euros. Se habían conocido muchos años atrás, cuando San Francisco jugaba squash en Castellana.

Su acompañante. María Barranco, recordó un capítulo que rodaron y en el que ella hacía de clienta para Quique, que interpretaba a un taxista. «Le pisé la cabeza a su pitbull, que antes había matado a una vaca. No me hizo anda», apuntaba Pablo Motos. Arias y Barranco acudieron al programa de las hormigas a presentar 'Mejor no decirlo', una comedia que llega al Teatro Bellas Artes de Madrid el próximo 3 de octubre.

«Enamorada» de Arias

A raíz de la sinopsis ahondaron en cómo abordan los problemas de pareja y si ocultan secretos. «Yo hace tanto que no tengo pareja... que se me ha olvidado. No me viene bien», bromeaba Barranco, que defendía que era mejor no compartir habitación o «incluso casa». También sobre el perdón a los amigos. «Soy capaz de estar enfadado tres o cuatro años sin hablar con un amigo por estar enfadado. Y volver a reencontrarnos sin ningún problema», explicaba Arias.

La actriz confesó que de joven estuvo «muy enamorada» de su compañero porque le ayudó en su aterrizaje en la capital, cuando «no conocía a nadie». «Estaba demasiado solicitado». «Yo pensaba que lo estaba de Antonio (Banderas)», se encogía de hombros el actor. Cerró la entrevista con otra anécdota. Arias confesó que la única vez que le intentaron atracar en Madrid, el ladrón se echó para atrás al ver que era «el Lute».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  3. 3

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  4. 4

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  5. 5 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  6. 6

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  7. 7

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  8. 8

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  9. 9

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  10. 10 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La estafa «desde el más allá» de Quique San Francisco a Imanol Arias: «Tenía un perfume de 140 euros...»

La estafa «desde el más allá» de Quique San Francisco a Imanol Arias: «Tenía un perfume de 140 euros...»