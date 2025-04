Desvelan el verdadero motivo de la operación de Kiko Matamoros

Silvia Osorio Martes, 15 de abril 2025, 09:49 Comenta Compartir

Marta López Álamo, esposa de Kiko Matamoros, ha desvelado el motivo por el que el famoso colaborador de televisión tuvo que ser intervenido hace un par de semanas. A pocos días de estrenar 'La familia de la tele', el nuevo programa de TVE con todo el séquito del antiguo 'Sálvame', hizo saltar las alarmas tras ser ingresado en un hospital de Madrid.

En ese momento, no trascendió la causa por la que el tertuliano, de 68 años, tuvo que pasar por el quirófano. Pero ahora la modelo e influencer ha revelado en su perfil de Instagram la razón. «Al final no subí el vídeo porque él dice que prefiere no explicar detalles de lo que le ha pasado, entonces respeto su decisión, en su momento me dijo que no tenía ningún problema en que lo contase, pero si prefiere que no lo haga, pues no tengo yo nada que hacer ahí», ha comenzado diciendo Marta en la sección 'preguntas y respuestas' de la famosa red social.

A continuación, ha explicado qué le ha ocurrido a Matamoros para pasar por el hospital «Lo que sí os puedo contar es que era una cirugía para solventar una situación que le llevaba restando calidad de vida, ya casi dos años relacionada con el aparato digestivo, pero que gracias a Dios ha salido todo bien y está recuperándose y camino a llevar la vida que siempre ha llevado, es decir, una vida normal», ha aclarado la joven.

El colaborador ya había dado alguna pista de que se trataba de un problema estocamal, asegurando que no se trataba de «nada grave». «Es una cosa molesta que me hace perder calidad de vida porque no puedo disfrutar de la comida, pues tengo unas molestias añadidas», explicó entonces.