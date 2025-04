Kiko Matamoros, ingresado de urgencia tras la presentación de su nuevo programa en TVE

Marina León Jueves, 10 de abril 2025, 12:09 Comenta Compartir

Kiko Matamoros (68 años) ha sido ingresado de urgencia en un hospital de Madrid tras haber sido intervenido quirúrgicamente este miércoles. El colaborador de 'La familia de la tele', el nuevo programa de TVE, hizo saltar las alarmas el pasado martes en la presentación del nuevo espacio televisivo, ya que pasó por la alfombra roja, pero se retiró antes de que diese comienzo la presentación oficial.

Han sido su hija, Laura Matamoros y su mujer, la influencer y modelo Marta López Álamo, quienes han ido dando pistas sobre el estado de salud del colaborador. «Buen día, amores. Hoy va a ser un día largo. Seguro que sale todo bien», escribió Laura en sus stories de Instagram. Más tarde, ya desde el hospital, su pareja actualizó la situación. «Kiko está bien y ha salido todo bien, a la espera de recuperación, que seguro que sale súper», comentó.

El propio Kiko Matamoros ha compartido este jueves una foto desde la habitación en la que permanece ingresado. Junto a la imagen, un mensaje: «¡Buenos días, corazones! Estoy igual que mi Madrid. El miércoles remontamos los dos», escribe.

Su hija y su pareja han permanecido a su lado y Marta ha pasado la noche en el hospital. Laura, le ha regalado el libro 'Vivir sin miedo', de Jesús Terrés. El ejemplar incluía una dedicatoria especial del propio autor: «Kiko, creo de corazón que tú eres un ejemplo en eso tan difícil: vivir sin miedo. Te mando un abrazo y te debo unos vinos«.

Por el momento se desconocen las causas exactas que le han llevado a pasar por quirófano, aunque él mismo reveló a finales de 2024 que tenía pendiente una operación de esófago. «Es una cosa molesta que me hace perder calidad de vida porque no puedo disfrutar de la comida, pues tengo unas molestias añadidas, pero no es nada grave», explicó entonces. Además, el colaborador ya fue operado para extirparle la vesícula y varios tumores en la vejiga.