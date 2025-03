Desvelan el mensaje de Whatsapp con el que Edmundo Arrocet rompió con María Teresa Campos: «No me escribas ni...»

Silvia Osorio Sábado, 15 de marzo 2025, 13:41 Comenta Compartir

En sus últimos años de vida, María Teresa Campos mantuvo una relación sentimental con Edmundo Arrocet. La periodista malagueña, fallecida en septiembre de 2023 a los 82 años, se mostraba enamorada del humorista conocido como 'Bigote' Arrocet. Estuvieron 6 años juntos, pero todo saltó por los aires por los rumores de infidelidad por parte de él. Y la ruptura, además de mediática, generó una gran controversia y el enfado de sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, quienes acusaron al cómico de romper con su madre vía Whatsapp.

La legendaria presentadora, uno de los rostros más conocidos de la televisión durante décadas en España, sufrió un enorme disgusto, tal y como revelaron sus hijas en los programas de televisión. Este viernes, en '¡De viernes!', ese polémico mensaje salió a la luz.

Arrocet siempre ha negado que ese mensaje supusiera la separación de la pareja. Ahora ha querido mostrar su contenido y fue Antonio Rossi quien desveló las palabras que el humorista envió a la periodista.

El contenido literal fue el siguiente: «Teresita, estoy muy mal por lo del día de mi cumpleaños, esa reacción... Te dije que me iría de casa y es lo que haré. Dejaré pasar unos días para quitarme la angustia y si quieres reunirme contigo amigablemente para hablar y quedarme con el bonito recuerdo de tu cara y tu sonrisa. No escribas ni me llames más porque será peor. Estoy muy mal y no quiero ni que me digas y que yo te digo... es la tercera vez que me dices de todo y no quiero que me humilles más».

La reacción de Carmen Borrego

En plató estuvo Carmen Borrego, la hija menor de María Teresa Campos -Terelu se encuentra en Honduras por su participación en 'Supervivientes'-. La actual colaboradora de Telecinco acudidó para hablar sobre el reality, pero los presentadores aprovecharon para preguntarle por el polémico mensaje. «Es que no soy yo la que tiene que hablar de esto. La que debería hablar de este tema ya no está», comenzó diciendo emocionada. «La que tendría que contestar, desgraciadamente para mí, para mi hermana y para toda mi familia, ya no está, y el tener que está aguantando toda la vida esto es difícil. Para mí es complicado, yo no hablo de él, no le deseo ningún mal, le deseo toda la felicidad del mundo, lo único que quiero es que a mi madre, al menos a mi madre, la deje en paz. Que la deje descansar en paz», sentenció.