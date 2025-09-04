El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Demi Moore.

Demi Moore defiende a la mujer de Bruce Willis ante las críticas por internarlo

«Siento muchísima compasión. Nadie podría haber previsto el desenlace de esta situación», dice la actriz

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:00

Observar el deterioro físico y mental de un ser querido es muy duro. Eso mismo les ocurre a los familiares de Bruce Willis. El actor, que padece una afasia y una demencia frontotemporal desde hace tres años, siempre ha estado a cargo de su mujer, Emma Heming, que le ha cuidado con mucho mimo desde que diagnosticaron la enfermedad en 2022.

El deterioro de Bruce Willis aumenta. Por ello, su mujer ha decidido trasladar a su marido, con el que lleva 16 años, a una casa separada, en la que será atendido por cuidadores profesionales. Ha sido una «decisión más difícil» que ha tomado con respecto a la salud del actor, de 70 años. Sin embargo, explica que Bruce necesita de «una atmósfera calma y serena». Una decisión por la que ha sido criticada.

En su defensa ha salido Demi Moore, exmujer del actor, con quien estuvo casada de 1987 al 2000. «Es difícil ver a alguien que era tan vibrante, fuerte y tan dirigido cambiar a esta otra parte», dijo la actriz en un episodio de The Oprah Podcast.

Asimismo, la actriz de La Sustancia afirmo sentir «muchísima compasión por Emma, siendo una mujer joven (...) Nadie podría haber previsto el desenlace de esta situación, y creo que ha hecho un trabajo magistral«. »Se ha dedicado por completo a forjar el camino correcto», ha subrayado.

