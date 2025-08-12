Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, comprometidos: «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas» La socialité ha anunciado la noticia con una fotografía del impresionante anillo de compromiso, valorado en al menos seis millones de euros

Después de nueve años juntos, cinco hijos y cientos de rumores de boda, ha llegado el esperado momento. Georgina Rodríguez ha anunciado su compromiso con Cristiano Ronaldo y lo ha hecho publicando una fotografía del espectacular anillo que le ha regalado el futbolista del Al-Nassr F. C valorado en al menos seis millones de euros junto al mensaje: «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas».

La sortija es una joya XL con un diamante oval de entre 40 y 45 quilates con otros dos diamantes a los lados talla triángulo. Una alhaja más que exclusiva no solo por el precio sino por la dificultad de hacerse con una piedra de estas características y que habitualmente se consigue mediante subastas o a través de los grandes distribuidores de diamantes.

Después de casi una década juntos y de haber atravesado momentos difíciles, como la pérdida de uno de sus mellizos en 2022, la pareja ha sabido salvar los obstáculos y continuar adelante más unidos que nunca.

La idea de casarse ha rondado siempre a la pareja, no en vano, ya en 2019, la estrella del fútbol expresó su intención de casarse con Georgina «algún día». Casi seis años después, han formalizado su deseo con una piedra preciosa que recuerda en ostentación a la joya de pedida que Richard Burton regaló a Liz Taylor, un diamante rectangular de corte Asscher con más de 33 quilates, valorado en más de 8,5 millones de euros.

Su historia de amor empezó por casualidad. Era un jueves cualquiera del verano de 2016. Ella trabajaba como dependienta de la boutique de Gucci de la Milla de Oro madrileña y un compañero le pidió que se quedara media hora más. Poco podía imaginar la joven Georgina que ese favor a un colega cambiaría su vida para siempre. Cristiano Ronaldo entró en la tienda para hacer unas compras y bastó un cruce de miradas para notar que el ambiente se electrificaba. Georgina ha contado que sintió «cosquillas en el estómago» y que fue una conexión inmediata que no ha dejado de crecer en estos años.

Aquel primer encuentro se repitió poco después en un evento de moda. La primera cita oficial llegó semanas después, con un roce de manos camino al restaurante que, según ella, «se sintieron como manos familiares». Desde entonces, las cenas, charlas y paseos no han cesado.

El gran público supo de este romance cuando la revista '¡Hola!' publicó las primeras fotografías de la pareja en París. Entonces, Georgina dejó de ser una dependienta anónima para convertirse en un fenómeno de masas.

Juntos han formado una familia numerosa y unida: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y la pequeña Bella Esmeralda. Los niños son una prioridad en sus vidas y se organizan para pasar con ellos el máximo tiempo posible a pesar de sus ajetreadas agendas.

Tras vivir en Madrid, Turín, Manchester y ahora Riad, la pareja se prepara para un nuevo capítulo en su vida: la boda, que promete ser un acontecimiento tan único como su anillo de compromiso.

