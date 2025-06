El corte de David Broncano a Miren Ibarguren por su regalo: «No tiene sentido»

Gabriel Cuesta Jueves, 26 de junio 2025, 22:42 Comenta Compartir

Terminó la ronda de invitados en 'La Revuelta' la actriz vasca Miren Ibarguren para promocionar el thriller 'Los sin nombre', la nueva serie que protagoniza en Movistar. Apareció en el teatro Príncipe con una mano de pega desmembrada encima del hombro. Una ficción que ya había promocionado el pasado 17 de junio en la competencia, 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

David Broncano le recordó una «premonición» de la intérprete hace dos años. «Preguntaste al venir si el 'La Resistencia' era en Televisión Española y te dije que cómo íbamos a estar nosotros en TVE. Y mira, tú ahora en Movistar y nosotros aquí», se reía el humorista. Y pidió otro nuevo vaticinio para dentro de dos años a la actriz conocida por su paso por 'Goenkale', 'Escenas de matrimonio' o 'Aída'. «A mí me ha tocado el Euromillón y vosotros seguiréis trabajando en TVE», adelantaba. «Nos queda un año de contrato, eh», se cochineaba Broncano. Le tocó la cabeza y lo tenía claro. «Nítido», sentenciaba.

La donostiarra mostró su habilidad para eructar y reconoció haber mentido para disimular que se había tirado un pedo. «Una vez de niño dejé caer uno y desalojaron la clase», reconocía el presentador. La intérprete no olvidó el habitual regalo para el anfitrión. «He traído un regalo que tiene que ver con la serie». Resultó que era la visita de Clara, una tatuadora dispuesta a inyectar en la piel de quien se prestase el dibujo de 'los sin nombre' de la serie que protagoniza la invitada. Más de uno se ofreció, pero Broncano cerró el grifo. «Televisivamente no da tiempo. No tiene ningún sentido», se justificaba. Al final, un tal Manuel se ofreció a hacer un tatuaje a prisa y corriendo, aunque fuesen dos aros «mal hechos», en palabras de Broncano. Al final, el humorista cedió y dejó al chaval hacérselo.

«Es el mejor regalo del mundo», defendía la invitada. La que falló a la cita fue la actriz Milena Smith, que este año ya se había subido al escenario del programa de La 1. «Se ha puesto mala de la barriguilla», se limitó a explicar Ibarguren, que aclaró que no es «nada grave».