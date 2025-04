'El Conquis' entra en su fase final con un inesperado abandono

Joseba Fiestras Martes, 8 de abril 2025, 07:14 Comenta Compartir

Los Minions ya son historia. Extinguido el equipo Guaban, la aventura continua con azules y rojos como únicos competidores. Pero, cuidado, porque los Yocahu no están bien avenidos y hay discordias entre ellos que pueden afectar a sus resultados. Ari criticó a Marcela y la joven saltó. Las chicas han roto su relación. Pero Ari fue a más. Sebas sufre una infección de oído y se plantea de nuevo abandonar. Esto no gustó a la camarera de Irún. «Me parece cuento. Me parece que tú, mentalmente, no aguantas esta situación y utilizas el oído como excusa», atizaba. Y el colombiano torcía el gesto visiblemente molesto. «Es mi decisión», zanjaba. Los colorados no caminan juntos.

Y, mientras, sus rivales se unían. «Hola Corocotes. Cómo el equipo Guaban ha desaparecido, en este momento ya sois Corocotes», rezaba el pergamino que recibieron los amarillos. Las letras les encaminaban a juntarse con los azules. Y estos les recibieron con los brazos abiertos, aparentemente.

El equipo Yocahu está quejándose del premio : JACUZZI #conquis12etb

El juego de inmunidad enfrentaba por primera vez a los dos conjuntos. Pero antes de competir, Sebas anunciaba su intención de renunciar. «Siento que esto no mejora, sino que empeora», argumentaba. Y su marcha dejaba a los Yocahu en desventaja. La prueba consistía en combinar fuerza y estrategia. Lo primero había que encontrar una soga y, luego, decidir el orden en que los participantes de cada equipo iban a cruzar la tirolina.

Los azules comenzaron con bastante ventaja. Dos de los suyos consiguieron cruzar la tirolina, pero los rojos le echaron garra y remontaron consiguiendo el empate a tres en el último minuto. Para desempatar, cada conjunto escogía solo a una persona y el que más rápido pasara, ganaba. Nahikari, que había destacado por su rapidez, representaba a los colorados. Y Gorka señaló a Carra, pero no confiaban demasiado en su potencial y Santa se postuló para intentar la hazaña. Pero no lo consiguió. Una vez más, Nahikari fue un rayo otorgando la ansiada victoria a los Yocahu.

Estos han sido los mejores momentos de Koty. Gracias Koty por darlo todo y vivir el conquis. Ha sido un placer conocerte, pero aún así te conoceremos más el miércoles en el debate. Pero... no vayas con camiseta amarilla que eso da mala suerte jejejej #conquis12etb

Joana, como capitana roja, pintó la cara de Santa condenándole al duelo. Para colmo, Koty tiene faringitis y piensa en tirar la toalla. «Prefiero que siga la gente que tiene más energía», afirmaba dejando caer que sería estratégico que ella fuera duelista. Patxi Alonso dudaba de si quería realizar realmente un duelo o se iba a rendir a las primeras de cambio. «Ya veremos», advertía. Pero la asamblea sorprendió y fue Ainhoa la nominada. Gorka solventó la papeleta y le puso el collar maldito a Koty.

El duelo consistía en aguantar su propio peso el máximo tiempo posible. Sentados en un columpio, debían sujetar unas cuerdas con las manos soportándose a sí mismos. La resistencia era máxima y si se mantenían en el columpio pasado un tiempo, los ayudantes podían colocar lastres pesados en sus rivales. Koty cayó la primera, siendo eliminada directamente. Ainhoa se rindió pocos minutos después. Así, Santa continuaba en la aventura, condenando a sus compañeras a la expulsión.