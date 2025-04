La confesión de Leire Martínez tras su salida de 'La Oreja de Van Gogh': «Ahora estoy muy enfadada con ellos, pero...»

Juanma Mallo Viernes, 4 de abril 2025, 16:55 | Actualizado 17:30h. Comenta Compartir

Leire Martínez cuenta los días para estrenar su nueva canción, 'Mi nombre', después de su salida de 'La Oreja de Van Gogh'. La guipuzcoana cuenta los días, será el viernes 11, para estrenar su single, para abrir una etapa en su carrera musical. Sin embargo, su pasado, su adiós obligado al grupo donostiarra, le persigue. Siempre está ahí. Una vez más, se ha referido al episodio vivido hace seis meses -en octubre fue cuando sus excompañeros dieron por finalizada la etapa de Leire en la banda-, y ha confesado que todavía siente cierta rabia por lo que sucedió. Sin embargo, también ha aceptado que su corazón aún guarda un hueco de cariño para la formación.

«Ahora estoy muy enfadada con ellos, pero les voy a querer toda la vida», ha lanzado en el podcast 'Estirando el chicle'. En un adelanto colgado en Instagram del programa que se emitirá en Movistar el próximo domingo, Leire confirma que no ha «cerrado» la herida de su complicado adiós a un grupo en el que estuvo casi 17 años. La exconcursante de 'Factor X' asegura que sería «ridículo» decir que ya ha dejado atrás todo lo ocurrido en los últimos meses. «Al final es toda una vida juntos. Primero no quiero olvidar», asegura la cantante donostiarra.

En la conversación, reconoce que ha sido «duro» el proceso que ha vivido, pero «ha habido cosas maravillosas. No quiero olvidarme de nada. Ahora estoy en un proceso extraño de aceptación». Admite, por supuesto, que ha derramado muchas lágrimas. «Las fases del duelo, la fase gorda de ahí de llorar y no sé qué del drama, creo que ya la he pasado», aporta.

Apunta que ha habido roces, pero que eso no impide que se haya establecido una relación de cariño con todos sus antiguos compañeros. «A veces no hace falta estar de acuerdo con alguien para quererle y yo he podido no estar de acuerdo en muchos momentos con mis compañeros, pero les voy a querer toda la vida».

Mientras tanto, ella sigue centrada en su carrera musical. Por el momento, solo ha revelado el título de la canción y la fecha de su lanzamiento. Desde que se confirmó la separación del grupo donostiarra de su última vocalista, la cantante siempre ha dejado claro su intención de continuar en solitario. Hace un par de semanas sorprendía a sus seguidores con un cambio de look como preludio de esta nueva etapa.

