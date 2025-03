El cambio de look radical de Leire Martínez en su «nueva etapa»

B. V. Lunes, 17 de marzo 2025, 18:12 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

«¡Sorpresa! Nuevos comienzos, nueva etapa, nuevo look…». Es el mensaje que ha publicado Leire Martínez junto a una fotografía en Instagram en la que muestra su nueva imagen. La que fuera cantante de 'La Oreja de Van Gogh', cuya salida del grupo no fue la más deseada por la vasca, quiere seguir vinculada al mundo de la música.

Una nueva andadura que inicia dejando atrás su melena caoba para pasarse a un pelirrojo ondulado mucho más rockero. Ha optado por un degradado, siendo más claro y menos intenso en las raíces para cobrar toda la intensidad en las puntas. La vasca ha acudido a José García Peluqueros para este cambio de imagen. Los profesionales no han tardado en comentarlo en sus redes.

La salida de Leire de 'La Oreja de Van Gogh' fue algo inesperado para los fans del grupo y los amantes de la música. La cantante fue contudente tras abandonar la banda. «Si no firmo un comunicado es que no estoy de acuerdo con él», dijo el pasado noviembre. «Cuando no llegas a entendimiento es triste. Nuestro camino se ha separado lo suficiente para que igual no tenga vuelta«, afirmó. Y confesó que «no siempre« ha sabido »poner límites ni defenderme como debiera».

El cambio de look está de moda entre las cantantes. Es el caso de Aitana, que recientemente ha optado por dar color a su pelo con unos mechones azules.

