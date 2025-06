La confesión de Broncano a Ed Sheeran sobre su verano en Irlanda: «Fui a estudiar inglés y aprendí otras cosas»

Marina León Martes, 3 de junio 2025, 22:55 Comenta Compartir

«Viene un muchacho que vais a flipar. Es un artista internacional y solo está en Madrid un día». Así presentó David Broncano a Ed Sheeran. «No hemos dormido nada, te hemos esperado aquí toda la noche con tiendas de campaña», bromeó el presentador. «Muchas gracias, es un honor», aseguró el invitado, quien contó que, aunque no suele asistir a entrevistas cuando está de gira, hizo una excepción porque ya conocía el programa de Broncano.

🇮🇪 Cuando Broncano perdió la virginidad.



Todos recordamos aquella primera vez, lo que pasa es que muchos recordamos también la de Broncano con bastante detalle a medida que lo vuelve a contar. #LaRevuelta @edsheeran pic.twitter.com/Tr4zzxCWe4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 3, 2025

El cantante británico aterrizó en Madrid la semana pasada para ofrecer dos conciertos consecutivos, el 30 y 31 de mayo, en el Metropolitano. Además de hacer turismo por la capital madrileña, pasear por Malasaña, probar los churros y la cerveza, se pasó por 'La Revuelta'.

No fue con las manos vacías. Llevó un bote de salsa picante que él mismo fabrica. «No me gusta el picante», dijo el humorista. «Yo se lo echo a todo: la pizza, los huevos...», contó el artista. Broncano se animó y, por no hacerle un feo a Ed Sheeran, probó la salsa. «No estoy bien», confesó el de Jaén. «Ahora tengo hipo y no te puedo entrevistar». Desde el programa de La 1 también quisieron tener un detalle con la superestrella y le entregaron un adaptador para los enchufes. «Es muy útil», agradeció el artista. También le dieron un trofeo porque «es la persona más Ed Sheeran que hemos tenido», dijo Broncano. «Lo voy a poner en mi casa», aseguró el invitado.

El cantante contó que, aunque él nació en Inglaterra, tiene raíces irlandesas por parte de su padre. «Yo le tengo mucho cariño a Irlanda porque perdí la virginidad en Dublín, detrás del Mc Donald's de O'Conell«, contó el presentador. »Se llamaba Reachel y teníamos 15 años. Mis padres me enviaron todo el verano a aprender inglés y aprendí otras cosas«, añadió.

📵 No creo que ningún invitado use menos horas el móvil al día que Ed Sheeran porque directamente NO tiene móvil. #LaRevuelta @edsheeran pic.twitter.com/92Y25svqgb — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 3, 2025

Hacia el final de la charla, el artista interpretó su nuevo tema 'Old phone', un adelanto de su próximo álbum, 'Play', pero antes contó la historia que se esconde detrás. «La canción va sobre un móvil que encendí después de 10 años sin utilizarlo. Vi las conversaciones con familiares, amigos que habían fallecido, exnovias... fue como retroceder en el tiempo», relató.

Una de las confesiones que más sorprendieron a Broncano fue que Ed Sheeran no tiene móvil. «Utilizo email en el iPad y face time para llamar. Nada más», contó. «Me di cuenta de que cuando estaba cenando con mi mujer y ella iba al baño, yo cogía el móvil rápidamente. Y pensé que estaba perdiendo el tiempo. Al final, cuando te aburres, se despierta la creatividad», explicó.

El intérprete de 'Shape of you' son, 'Perfect' y 'Phorograph', contó que, tras cuatro años de gira, el concierto de Madrid entra en su 'top 3' de mejores shows. El motivo principal es que ha tenido dos acompañantes muy especiales, sus hijas. «Verlas entre el público fue muy especial». En cuanto al éxito de su carrera musical, Ed Sheeran dijo que durante un tiempo, tuvo el récord mundial de escuchas en Spotify con 'Shape of you' hasta que le adelantó 'Blinding lights' de The Weeknd. Lejos de caer en el enfado, su reacción fue felicitar al artista canadiense enviándole una botella de champán gigante valorada en más de 1.000 euros. «Cuando eres el primero, la presión es enorme. Prefiero ser el tercero o el cuarto», apuntó.