Claudia Montes: «Dejé a Ábalos por Iker Casillas» La que fuera Miss Asturias y una de las supuestas 'amigas' del exministro sorprende con su testimonio en el programa 'Código 10'

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:39

Claudia Montes fue una de las grandes protagonistas anoche en el programa 'Código 10', que se emite en Cuatro. La que fuera Miss Asturias saltó a la fama recientemente al desvelar que era una de las 'amigas' del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ayer volvió a insistir en que tuvo una relación con el político pero además añadió que le dejó porque empezó «una relación con Iker Casillas».

«José Luis Ábalos y yo hemos tenido una relación sentimental, y falta parte de la bomba... Rompí con él porque empecé una nueva relación con Iker Casillas», afirmó dejando sorprendidos a los presentadores Nacho Abad y David Aleman.

Montes confesó estar «cansada» de que desmientan su supuesto romance con Ábalos. Según su versión, su relación comenzó en 2019 cuando aún este estaba casado con Carolina Perales. La exmiss aseguró no conocer esa información en aquel momento: «Pensé que estaba separado. Se preocupaba por mí...». Incluso llega a afirmar que le pidió «perdón» a su esposa por entrometerse en la relación.

«Tenéis pruebas, fotos, audios, mensajes de la relación que he tenido con él durante un año más o menos», aseguró ayer cuando se dudó de su testimonio. Aquella relación acabó supuestamente en 2021 cuando, según relató, el exportero del Real Madrid apareció en su vida.

Montes además denunció haber recibido amenazas de muerte en los últimos días. La modelo desveló que encontró su coche «vandalizado» y «manipulado»el pasado viernes.