Claudia Bavel responde al comunicado de Iker Casillas: «Es preocupante que se intente silenciar mi voz»

La historia entre Claudia Bavel e Iker Casillas suma un nuevo capítulo. Siguen corriendo ríos de tinta en el mundo del corazón. La modelo de Onlyfans ha querido responder al comunicado que hizo anoche el exportero del Real Madrid defendiéndose. En su perfil de Instagram ha afirmado que con sus palabras que no pretende «perjudicar a nadie» y que lo que contó se basa en «hechos reales» vividos por ella.

Este martes, Iker Casillas explotó a raíz de las numerosas informaciones que le han vinculado con la actriz de cine para adultos. En su comunicado adelantó que emprenderá acciones legales «para que cualquier vulneración a mi intimidad y honor, venga de quien venga, sea perseguida legalmente mediante las acciones civiles oportunas». Aseguró vivir una «situación insostenible» y advirtió que no va a «permitir más intromisiones en mi vida privada». «Lo hago por mí y los que me rodean», sentenció.

Claudia Bavel ha respondido, también a través de un comunicado, que consta de seis puntos. En el primero de ellos ha asegurado que «es importante recordar que una relación, del tipo que sea, es una vivencia compartida. Expresar mi parte en la historia no es una invasión de privacidad, sino el ejercicio de mi derecho a la libre expresión».

«Me resulta sorprendente que se pretenda presentar mi testimonio como un ataque, cuando en todo momento he difundido información veraz y que sirve de respuesta a la negativa de una relación amorosa. Lo que he compartido se basa en hechos reales que forman parte de mi vida y de mi experiencia personal», ha proseguido.

Así, la modelo ha querido compartir una reflexión en otros de los puntos. «En un mundo donde se pide cada vez más transparencia y donde las mujeres seguimos luchando por el derecho a hablar libremente sin ser desacreditadas, es preocupante que se intente silenciar mi voz o presentarme como una persona que busca notoriedad a costa de otros»..

También, parafraseando a Iker Casillas, ha dejado escrito su tristeza por el comunicado del que fuera su novio. «No todo vale para desacreditar a alguien ni para imponer una única versión de la historia. El respeto a la privacidad es fundamental, pero también lo es el respeto a la verdad y al derecho de cada persona a compartir su perspectiva sin ser señalada injustamente», ha escrito.

La joven terminaba lamentando «que esta situación haya escalado de esta manera y que se intente convertir mi relato en una cuestión de honor o difamación, cuando simplemente he hablado desde mi experiencia. No he buscado conflicto ni enfrentamiento, pero tampoco voy a permitir que se desvirtúe mi mensaje o se me acuse de actuar con mala fe».