Casillas explota por las informaciones sobre su encuentro con Claudia Bavel: «No todo vale para ganar fama a mi costa»

Iker Casillas ha explotado a raíz de las numerosas informaciones que le han vinculado con la actriz de cine para adultos y modelo de OnlyFans, Claudia Bavel. El exportero del Real Madrid y La Roja ha adelantado que emprenderá acciones legales «para que cualquier vulneración a mi intimidad y honor, venga de quien venga, sea perseguida legalmente mediante las acciones civiles oportunas». Asegura vivir una «situación insostenible» y advierte que no va a «permitir más intromisiones en mi vida privada». «Lo hago por mí y los que me rodean», sentencia.

«No todo vale para ganar audiencia, obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa. A costa de alguien cuya notoriedad se debe únicamente a muchos años de trabajo y constancia», afea ante las informaciones publicadas. Unas líneas que también podrían interpretarse como un aviso indirecto a la propia Bavel, que aseguró haber mantenido «una relación abierta» con él en el programa 'De Viernes' (Telecinco). Además, lamenta que «determinadas personas acudan a programas a hablar de mí o mi entorno». «Se difunden vídeos de mal gusto y cualquiera se siente en derecho de lanzar comentarios, especulaciones y opiniones con un menosprecio absoluto contra mi vida personal», denuncia.

Casillas lamenta que por su fama «cada cierto tiempo mi nombre y mi imagen vuelven a ser cuestionados». «Mi reputación dañada y atacada; y mi intimidad mercantilizada y utilizada como un mero entretenimiento o recurso televisivo más», añade en un comunicado publicado en su cuenta de 'X', antes Twitter. «Jamás he negociado con mi vida privada, no he concedido una exclusiva ni he rentabilizado aquello que considero personal y reservado», defendía en dicha nota.

El exguardameta reconoce que «sé que nunca voy a poder ser completamente anónimo» a pesar de llevar casi cinco años retirado del fútbol». Un escenario, el que vive ahora, que es bien diferente al que se enfrentó como portero del Real Madrid y la selección española del fútbol, cuando recibió «enorme cariño y apoyo por parte del público». Eso, ahonda, ha conllevado «interés sobre aspectos de mi vida privada» y siempre «he querido mantener fuera del foco mediático» porque pertenecen a mi «intimidad», ha defendido.

Fotografías

La vorágine informativa se destapó a raíz de una publicación de la revista 'Diez Minutos' del pasado miércoles. Las imágenes hechas públicas por el medio mostraba a ambos paseando por Barcelona, ciudad en la que ella reside. Las reacciones de ambos fueron muy distintas: mientras el exjugador quitó hierro al asunto, ella afirmó que «no se podía negar lo que se veía».

De hecho, Bavel aseguró en la cadena de Mediaset haber mantenido una «relación abierta» desde hace «un año y medio» con Casillas. Molesta por la reacción de Casillas, la modelo y creadora de contenido para adultos se sentó en el plató de Telecinco para dar veracidad a su versión. Contó que su relación comenzó como una «simple amistad», pero que con el paso del tiempo acabó en romance. Sin pelos en la lengua, mencionó que le habló de «tener hijos» y que era «mejor amante que futbolista». «Me preguntó si quería ser madre. Le dije que, por mi trabajo, quizás no quería y me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuvieran 15 o 16 años, volver a ser padre».