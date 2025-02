Las perlas de Claudia Bavel sobre Iker Casillas: tacaño, mal amante...

Andrea Cimadevilla Sábado, 1 de febrero 2025, 10:59 | Actualizado 11:29h. Comenta Compartir

Los rumores eran ciertos. Claudia Bavel ha mantenido una «relación abierta» desde hace «un año y medio» con Iker Casillas. Así lo confirmó ella misma este viernes en el programa 'De Viernes'. Tras las imágenes hechas públicas el pasado miércoles por la revista 'Diez Minutos', en las que les podía ver paseando por Barcelona, ciudad en la que ella reside, las reacciones entre ambos fueron muy dispares. Mientras él quitó hierro al asunto, ella afirmó que «no se podía negar lo que se veía».

Molesta por la reacción de Casillas, la modelo y creadora de contenido para adultos se sentó en el plató de Telecinco para dar veracidad a su versión. Contó que su relación comenzó como una «simple amistad», pero que con el paso del tiempo acabó en romance. Aseguró que se «conocieron por redes sociales» y que hubo momentos de «mayor cercanía». «Interactuamos con 'likes' y al final empezamos a hablar por chat privado», detallaba remarcando que cuando la relación fue a más eran «dos personas totalmente solteras» que «conversaban de todo».

La modelo no dio puntada sin hilo. Sin pelos en la lengua mencionó que el exportero del Real Madrid le habló de «tener hijos» y que era «mejor amante que futbolista». «Me preguntó si quería ser madre. Le dije que, por mi trabajo, quizás no quería y me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuvieran 15 o 16 años, volver a ser padre».

Tacaño

También confesó sentirse molesta por la reacción de Casillas a las fotografías publicadas por la revista y se dolió de no haber vuelto a saber de él. «No entiendo por qué no me has contestado al último mensaje, no entiendo por qué me das 'like' y me sigues y no me contestas y no entiendo por qué dices que en las fotos (refiriéndose a las publicadas por la revista) no ves nada», decía mirando a pantalla.

Pero no es lo único que ha lanzado. Bavel contó al programa otros detalles sobre su relación. Y no tienen desperdicio. La actriz, que cree que Iker se avergonzaba de ella, apuntó que Casillas «es un tacaño, nada generoso» e incluso que es «mejor futbolista que amante». Confirma que fue el exportero quien le aseguró que «eran pareja». Incluso explica que le preguntó por las fotografías que se habían publicado junto a María José Suárez y que él le llegó a decir: «Tranquila, mi novia eres tú».

Temas

Iker Casillas Fernández