Carlos Martínez desvela cómo le contó Michael Robinson que tenía cáncer

Carlos Martínez y Michael Robinson fueron una pareja inseparable durante 28 años como locutores en Canal+. Sus caminos se separaron de la peor manera, por el fallecimiento en abril de 2020 del exfutbolista y comentarista británico a los 61 años a causa de un cáncer de piel con metástasis. Martínez sigue recordando al inglés, al que «echo de menos», según ha afirmado en una entrevista en 'Bajo Los Palos by Flexicar' realizada por el exportero Iker Casillas.

El veterano locutor recuerda los momentos vividos con Robinson, con quien iba a todos lados. «Viajar juntos, comer juntos, hacer el trabajo juntos...una cantidad de vivencias increíbles», dice el comentarista, quien recuerda a la perfección el día que el británico le desveló que padecía cáncer.

«Fue de camino a un partido de fútbol. Un coche recogía a Michael y después pasaba por mi casa y nos íbamos al campo», comienza Martínez, quien explica que Robinson viajaba siempre de copiloto y él en la parte de atrás. El comentarista desvela cómo su compañero le dio la trágica noticia: «Te tengo que contar una cosa, que me voy a morir». Sentado en la parte trasera, no se creía lo que escuchaba. «¿Cómo?», preguntó estupefacto. «Yo pensaba que me estaba vacilando», le dice a Casillas.

Pero lo que le decía Robinson no era una broma. Martínez describe las palabras del locutor ya fallecido. «'No, no, que me voy a morir, que tengo cáncer de piel en estadio cuatro, no tiene cura, me voy a morir'», me dijo. Martínez le preguntó si había mirado «una segunda opinión».

De inmediato, Robinson le contestó: «Esto me va a matar, pero me va a matar un día. Ninguno de los días desde hoy hasta que me mate, me va a matar». Martínez afirma que desde que le diagnosticaron la enfermedad hasta que falleció fueron «18 meses increíbles con él», en los que en «ningún momento estaba rendido por el cáncer».