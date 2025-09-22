La cafetería de Bilbao con desayunos caseros que ha enamorado a 'Cenando con Pablo' El influencerse ha acercado a probar algunas propuestas de Brämⱥr, ubicado a pocos metros de San Mamés

Marina León Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23 | Actualizado 20:56h. Comenta Compartir

El influencer gastronómico Pablo Cabezali, conocido en redes como 'Cenando con Pablo', se ha dejado caer una vez más por Bilbao y ha compartido con sus seguidores su opinión sobre un local que se ha puesto de moda en los últimos meses. Se trata de Brämⱥr, una cafetería especializada en brunch y desayunos caseros ubicada a pocos metros de San Mamés, en el número 8 de la Plaza Garellano.

«He venido a un sitio que se está volviendo muy famoso en la ciudad. Tienen un montón de tartas caseras, platos salados y dulces en un local de grandes dimensiones», explica. En primer lugar, probó la tostada Brämⱥr, que tiene un precio de 9,90 euros. «El pan se nota que es de calidad. Tiene base de tomate, jamoncito, aguacate y huevo. Es la tostada más premium de toda la carta», cuenta. «Tienes opciones más económicas, pero yo pediría esta», añade.

Como alternativa dulce, se decantó por el bowl de yogur con fruta (9 euros). «Plátano, fresa, kiwi, coco rallado, granola que hacen ellos casera y la base de açai, literalmente congelado. Es prácticamente como comerse un helado», apunta. «Me gusta el conjunto, lo veo rico, pero soy más partidario de las tostas. Aunque esto tiene más vitaminas, todo sea dicho». Siguiendo en la línea de los dulces, pidió el panqueque relleno (7 euros). «Tiene dentro fruta, nutella y leche condensada. Me encanta la combinación, bien dulce sin llegar a ser empalagoso. Está todo bien preparado, en su justa medida», destaca.

También probó tres tipos diferentes de tartas de queso. Empezó por la de frutos rojos. «Me parece un sacrilegio porque personalmente odio que a una tarta de queso le pongan fruta por encima, pero está muy lograda», opina. Después pasó a la de kinder bueno y por último a la de pistacho. Cabezali tenía muchas expectativas, pero este último bocado le pareció «flojo». «Le falta ese gusto a pistacho y chocolate blanco», señala. Como valoración final, traslada un mensaje a sus seguidores: «Si queréis desayunar bien tenéis que venir, pero no pidáis ni de coña tanto como yo».

Temas

Gastronomía

Bilbao

Audiencias