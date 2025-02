Una pareja venezolana abre en Bilbao una cafetería de dos plantas con café de especialidad y desayunos caseros.

Silvia Andrés Martes, 11 de febrero 2025, 18:36 Comenta Compartir

La pareja venezolana de cuarentañeros formada por Steven y Desiree llegó a Bilbao en el año 2008 con muchas ganas e ilusión de forjarse un futuro. «Por aquel entonces, Venezuela todavía era un país de oportunidades, pero se preveía que venía algo malo. No era habitual que la gente emigrara. De hecho, mi familia lo veía como algo muy extraño. Me decían, pero, ¿por qué te vas?», recuerda Steven. En aquel momento, solo tenía 24 años y Desiree 25, pero no dudaron en hacer las maletas, cruzar el charco y empezar, como quien dice, desde cero. El esfuerzo, el trabajo y el tesón han dado sus frutos más allá de lo que nunca imaginaron y hace apenas dos meses abrían las puertas de la cafetería brämⱥr, ubicada en el número 8 de la Plaza Garellano.

Steven y Desiree no perdieron ni un minuto cuando aterrizaron en su nuevo destino. «En cuanto llegué me apunté a un curso de formación de hostelería en Santurtzi. En Venezuela me había graduado en Gerencia Administrativa, pero me llamaba mucho el mundo hostelero», cuenta Steven. Desiree, por su parte, comenzó a trabajar en el cuidado de dos niñas, pero nunca dejaba de lado su pasión por la cocina y por la repostería. «Era un momento complicado, estaba comenzando la crisis. Pero tuve suerte y encontré trabajo muy pronto», recuerda Steven. Poco a poco, fue acumulando experiencia en diferentes establecimientos y en 2013 le ofrecieron quedarse con la cafetería La Perla, en Astrabudua, y no lo dudó. «Desiree dejó su trabajo y se vino conmigo. Allí llevamos trabajando más de 12 años. Hemos aprendido mucho y por el camino hemos formado una familia con dos hijos. Pero nos rondaba desde hace tiempo la idea de abrir otro local ahora en Bilbao. Nos costó encontrar el sitio perfecto. Queríamos una determinada amplitud y una ubicación interesante y éste nos dio muy buena 'vibra' en cuanto lo vimos», señala Steven.

Café de especialidad y tartas caseras

En brämⱥr, un local amplísimo, de más de 260 metros cuadrados, decoración industrial y con dos alturas además de una terraza, han eclosionado las pasiones de ambos. Steven ha volcado aquí su interés y formación - junto a campeones nacionales e internacionales- para ofrecer el auténtico café de especialidad, origen 50% Colombia y 50% Burundi, que ya le ha hecho famoso en Astrabudua y que trae ahora a Bilbao. Por su parte, Desiree es la que se encarga sobre todo de la repostería, elaborando cupcakes, bizcochos y tartas de queso de varios sabores. La simbiosis entre ambos se refleja hasta en el nombre del local. «¡Todo el mundo me pregunta de dónde viene! Le dimos muchas vueltas y finalmente unimos nuestros apellidos y salió algo que nos gustaba. Bra de Brautigam, el apellido de mi mujer y Mar de Martínez, mi apellido. ¡Creemos que suena muy bien! Y ella tenía que aparecer sí o sí porque su esfuerzo y su apoyo han sido un pilar imprescindible también en mi vida laboral», confiesa Steven.

Como no podía ser de otra forma, el café de especialidad es uno de los grandes protagonistas de brämⱥr, que ofrece desde cafés saborizados con vainilla, avellana o almendro, hasta matcha latte, ristretto, macchiato, cold brew o latte macchiato caramelo, entre otros muchos. «Mi empeño es que mi taza de café siempre sea la misma, que tenga una línea de sabor con una variación mínima que ni siquiera se note. Un vino o un refresco lo puedes tomar bien en cualquier sitio, pero un café no. Solo es cuestión de mantener un buen cuidado de los detalles, sobre todo, en la molienda. Si al café le pones un poco de cariño, tienes un cliente para toda la vida», recalca Steven. Pero como no sólo de café vive el hombre, brämⱥr también dispone de un amplia carta con bowls, ensaladas, smoothies, frappés, desayunos, brunchs, raciones y sándwiches de tardeo. Además de las ya famosas tartas de queso, claro.

Como siguen trabajando también en el local de Astrabudua, la pareja no para de ir de un sitio a otro. «Tenemos grandes expectativas con este negocio y muchas ganas de hacerlo bien y de que la gente aprecie nuestro trabajo», confiesa Steven. Por ahora, el balance no puede ser mejor. «Leo las reseñas de brämⱥr en Google y me pongo muy contento, porque destacan el sabor del café, la repostería y la atención que tenemos de cara el público». Y es que para Steven, ese es un valor casi tan importante como el sabor único de su café y que, considera, se está perdiendo en muchos establecimientos hosteleros. «Con toda la competencia que hay es imprescindible marcar la diferencia, sobre todo, en el producto y en la atención. La verdad es que a pesar de las horas y el esfuerzo que estamos dedicando, somos realmente felices con lo que hemos conseguido y encima haciendo lo que más nos gusta».

