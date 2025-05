Broncano se niega a pedir perdón a Melody: «Está feo jugar la carta de la salud mental»

Gabriel Cuesta Martes, 27 de mayo 2025, 22:20 | Actualizado 22:42h. Comenta Compartir

Un día después ya hay respuesta. David Broncano se enteró el lunes en plena grabación de 'La Revuelta' que Melody se había enfadado con el programa por las bromas tras su puesto en Eurovisión. El humorista emplazó a este martes su reacción al preferir escuchar antes su comparecencia «por trozos». Ha optado por echar más leña al fuego y no considera que tenga que pedir disculpas a la cantante sevillana, a la que acusó de «jugar la carta de la salud mental». «Nunca respondo, pero como ha sido tan directo y tocaba algunas teclas...», se justificaba el conductor del programa.

«Nos exigía disculpas para venir al programa. Melody... no nos vamos a disculpar en ningún momento. Esa es la respuesta rápida. No, porque ella decía que quería ir a un programa donde la respetasen y yo creo que aquí la hemos respetado un motón», defendía Broncano. El presentador repasó las bromas que hicieron tras su actuación en Eurovisión. A su parecer, no se le faltó al respeto. «Lo repasé y ya me enfadé algo más. Pensé 'igual se nos calentó la boca'. Jorge dijo algo al principio... Yo dije que se canceló la visita y que suponía que había ido a casa a descansar. Lo de bajar las persianas fue irónicamente. No hemos acrecentado la presión sobre ella de ninguna manera», defendía.

La cara visible de 'La Revuelta' sostiene que empatiza «mucho» con la cantante por la «vorágine» eurovisiva en la que se ha visto envuelta y la «presión» y «nervios» que eso supone. Lo que no consiente y le enfadó realmente es que «juegue la carta de la salud mental». «Dije que esperaba que estuviese bien y que se rehaga después de lo de la persiana. Me parece feo que diga que hemos jugado con eso porque se ha picado y no ha quedado en un puesto que no esperaba en Eurovisión. Creo que banaliza el problema real de salud mental que muchas personas pueden tener. El resto lo puedo entender, pero jugar esa carta... En este programa no trivializamos esas cosas o acosamos a gente», esgrimía en tono serio Broncano, que reconocía que no le gustó que cancelase la entrevista porque, bajo su punto de vista, «podía haber venido perfectamente».

Broncano también se mojó sobre la polémica entre la UER, organización del festival, y RTVE por los comentarios de sus presentadores durante la actuación de Israel en la primera semifinal. «Decía que de política no podía hablar por contrato. El contrato es de Eurovisión, no de TVE. Y lo que no se puede es incluir un mensaje político en la canción. El cantante de Austria ha manifestado que Israel no debería estar en el festival», ponía el cómico como ejemplo. «Esto no va por Melody, va para aquellos que dicen que de política no quieren hablar. Lo que está pasando en Palestina va más allá de la política. Condenar lo que está pasando allí es cuestión de humanidad y solidaridad. Es terrible. Dudo que esos comentarios afectasen a las posiciones en Eurovisión. Y si lo hiciesen, es completamente irrelevante en comparación con la cantidad de gente y niños muertos allí», defendía.

Cerró el capítulo Melody animándola a acudir al programa, pero sin las disculpas que exigía ella. «La invitamos en 2021, vino otra vez con Jorge, la invitamos cuando ganó el Benidorm Fest.. me parece una chica de puta madre y me duele que haya pasado esto. Supongo irá a otros programas, pero aquí está invitadas a venir y te vienes cuando quieras», terminaba el discurso.

Esperó a responder después del 'hombre mágico', con el que pone fin al horario infantil porque es «una conversación de adulto. «He visto, por cierto, lo de Melody. Si no me lo dices (por Grison) no me hubiera enterado porque no entro en redes sociales, me alegro de haberlo visto», arrancaba tras el inicio habitual de su show interaccionando con el público. La cantante sevillana compareció por primera vez este lunes ante los medios tras su paso por Eurovisión. Y lanzó un claro reproche a David Broncano sin citar a su programa, 'La Revuelta'. «Me han dolido los comentario de compañeros de la propia cadena, que dijeron que yo estaba en mi casa con las persianas bajadas recuperándome». Hacía referencia a las bromas del humorista junto a Jorge Ponce, después de que el pasado lunes la artista decidiese cancelar su paso por el plató a última hora. El programa de La 1 buscó un invitado de última hora, el actor Manolo Solo.

«Cuando he pedido algunos días de descanso, es porque creo que por encima de todo está la salud mental. Algún programa se ha reído de que yo necesitara tiempo para estar con mi familia y no me gusta la doble moral», explicaba. Y volvía a criticar a algunos espacios: «No se puede hacer humor y burla con este tema. Yo no me río de las audiencias de nadie. Se tenía que decir y se dijo». «Yo voy a ir a los sitios en los que se me respete, pero estoy abierta a unas disculpas», matizaba en respuesta a la pregunta sobre si acudiría a 'La Revuelta' tras lo sucedido. Broncano pospuso a este martes su respuesta.

Melody evitó posicionarse sobre la polémica participación de Israel en el certamen porque, aseguró, «no puedo hablar de temas políticos por contrato», unas palabras que posteriormente RTVE desdijo a través de un comunicado en el que aclaraba que era la organizadora de Eurovisión la que impedía tocar estos temas en las canciones presentadas al festival.