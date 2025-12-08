Borja Sémper reaparece en redes tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer: «Empieza a salir pelo»
El político vasco, de 49 años, anunció en julio que padecía un tumor cancerígeno que precisaba un «tratamiento exigente»
Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:01
Borja Sémper, de 49 años, anunció el pasado mes de julio que padecía un cáncer, un tumor cancerígeno que precisaba un «tratamiento exigente». Desde aquel momento, el portavoz nacional del PP, se ha centrado única y exclusivamente en su recuperación y ha sido su entorno, y especialmente su mujer, Bárbara Goenaga, quienes han compartido algunas actualizaciones sobre su estado de salud.
Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia.— Borja Sémper (@bsemper) December 8, 2025
Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante.
De momento todo va bien.
Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno.
¡Gracias! pic.twitter.com/wYOoygnwqy
Sin embargo, este lunes, el político vasco a publicado una foto en X (antes Twitter) con un mensaje cargado de optimismo. «Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien», escribe, junto a un selfie en el espejo de un ascensor. También ha aprovechado para agradecer «tantos mensajes de afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!», añade.
A mediados de noviembre, Goenaga compartió un mensaje sobre el estado de salud de Sémper. «Me está dando un poco de apuro hacer este vídeo, pero esta mañana hemos recibido un montón de mensajes de cariño, de apoyo, de preocupación y no nos gustaría que pensarais que algo va mal con Borja», explicó la actriz. «La realidad es que va muy, muy, muy bien. Que la quimio ha sido no dura, durísima, y por eso no ha salido en público. Está todo prácticamente ya perfecto. Así que pronto saldrá ya con su pelazo y volveremos a la normalidad. Pero gracias por todo vuestro cariño. Agur, eskerrik asko», apuntó.