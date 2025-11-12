Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima» La actriz ha lanzado un mensaje tranquilizador sobre el estado de salud del político vasco en su lucha contra el cáncer

Marina León Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:21 | Actualizado 20:30h. Comenta Compartir

Este miércoles, Gabriel Rufián ha querido dedicarle a Borja Sémper sus primeras palabras durante su intervención en el Congreso. «Un abrazo y mucha fuerza, amigo», ha dicho el portavoz de ERC durante su réplica tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Minutos después, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para el diputado del PP, que se encuentra en plena recuperación tras anunciar el pasado verano que padece un tumor cancerígeno.

Ante la preocupación que han suscitado las palabras de Rufián, ha sido la pareja del político vasco, Bárbara Goenaga, quien ha querido, a través de un vídeo en Instagram, agradecer las llamdas y mensajes cargados de cariño y, sobre todo, aclarar el estado de salud de Sémper. «Me está dando un poco de apuro hacer este vídeo, pero esta mañana hemos recibido un montón de mensajes de cariño, de apoyo, de preocupación y no nos gustaría que pensarais que algo va mal con Borja«, explica la actriz.

«La realidad es que va muy, muy, muy bien. Que la quimio ha sido no dura, durísima, y por eso no ha salido en público. Está todo prácticamente ya perfecto. Así que pronto saldrá ya con su pelazo y volveremos a la normalidad. Pero gracias por todo vuestro cariño. Agur, eskerrik asko», se ha despedido.

El dirigente vasco anunció públicamente a mediados del pasado mes de julio que padece un cáncer detectado en fase inicial. Lo hizo al final de una rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova, donde explicó que el tumor fue detectado en una revisión médica rutinaria semanas antes. El portavoz y vicesecretario de Cultura del partido decidió apartarse de los focos para centrarse en su recuperación, aunque continúa en contacto con su grupo parlamentario y no ha dejado de recibir muestras de apoyo por parte de sus compañeros.