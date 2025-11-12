El mensaje de apoyo de Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo» El portavoz de ERC ha comenzado su intervención con unas palabras dedicadas al político vasco del PP, que se encuentra en tratamiento por un cáncer

Marina León Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:50 | Actualizado 17:32h.

Gabriel Rufián ha comenzado su intervención de este miércoles en el Congreso con un emotivo mensaje dirigido al diputado del PP Borja Sémper, que se encuentra en tratamiento por un tumor cancerígeno. «Me van a permitir que empiece enviando un abrazo a un amigo que seguro que nos está viendo y que está luchando: mucha fuerza a Borja Sémper. Un abrazo y mucha fuerza, amigo», ha dicho el portavoz de ERC durante su réplica tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El dirigente vasco anunció públicamente a mediados del pasado mes de julio que padece un cáncer detectado en fase inicial. Lo hizo al final de una rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova, donde explicó que el tumor fue detectado en una revisión médica rutinaria semanas antes. El portavoz y vicesecretario de Cultura del partido decidió apartarse de los focos para centrarse en su recuperación, aunque continúa en contacto con su grupo parlamentario y no ha dejado de recibir muestras de apoyo por parte de sus compañeros.

«Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar mi recuperación y curación», afirmó visiblemente emocionado en aquel momento. El político vasco, de 49 años, aseguró que aunque las «perspectivas médicas son razonables», ya que se le ha encontrado el tumor «en una fase primigenia», tendrá que someterse a «un tratamiento exigente». «Saldremos adelante», aseguró.

Hace menos de un mes, era su pareja y uno de sus mayores pilares, Bárbara Goenaga, quien le dedicaba un conmovedor mensaje para insuflarle todos los ánimos posibles en un camino complejo. «Vengo a decir que aunque él se vea raro, sigue siendo el chico más guapo del planeta, y el más alegre y mejor enfermo (no daba un duro y ya queda poco)», escribió en sus redes la actriz guipuzcoana. «Que lo quiero con toda mi alma. Que tengo unos hijos que son más majos que las pesetas, y de los que estoy cada día más enamorada», añadió Goenaga.