«Bertín Osborne está ahogado por las deudas»

19 de febrero 2025

Bertín Osborne está «al borde de la ruina», según desvela la revista Lecturas en su edición de este miércoles. El cantante estaría atravesando una situación económica bastante delicada que, al parecer, le ha obligado a buscar nuevos proyectos televisivos que le garanticen unos ingresos inmediatos. Formará parte del cartel de 'Tu cara me suena' y será la estrella de la duodécima edición del 'talent show' musical.

Este nuevo proyecto le obligará a trasladarse con frecuencia a Barcelona, con lo que tendrá que abandonar temporalmente 'El show de Bertín', un espacio hecho a su medida y que se emite en Canal Sur desde hace cinco años. La idea, en principio y según revela esta revista, no le hace mucha gracia al cantante pero «necesita este trabajo», matizan, porque «a pesar de tener un considerable patrimonio, Bertín está ahogado por las deudas y necesita ganar dinero».

Lecturas detalla cómo está la situación económica de Bertín Osborne. Primero de todo, el cantante tendría «una deuda con Hacienda de casi medio millón de euros» y en estos momentos no dispondría de liquidez. Otro de los problemas que afronta Bertín Osborne es el pago de los créditos hipotecarios que acumula por valor de 6,5 millones de euros. Según publica esta revista, «ha llegado a acuerdos con entidades bancarias para posponer la amortización de capital de algunos de estos créditos, abonando solo intereses». Y, por último, el cantante sufriría un bloqueo en las participaciones de su sociedad, Intermediaciones Bertín Osborne SL. «Están embargadas», asegura esta revista. Y hasta que no liquide la deuda, no puede vender las acciones. Este bloqueo del patrimonio viene motivado, según este medio, por una deuda que contrajo hace un año con la Agencia Tributaria de 271.000 euros y por un segundo impago con el fisco de 181.591 euros.

El último golpe a la cartera de Bertín Osborne ha llegado en forma de bebé. El cantante tiene un hijo con la modelo Gabriela Guillén y a pesar de dar continuas largas para cumplir con sus responsabilidades, ya existe una sentencia judicial que reconoce la paternidad del empresario. «El progenitor no ha pagado la manutención desde que el bebé nació», ha asegurado la madre a la revista, que ahora deberá negociar con Bertín qué importe económico recibirá como pensión por la manutención del pequeño.