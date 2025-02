Bertín Osborne confirma que tiene previsto conocer a su hijo

Joaquina Dueñas Jueves, 13 de febrero 2025, 14:45 Comenta Compartir

Hace unos días, El Turronero, íntimo amigo de Bertín Osborne, aseguraba que el momento de que el artista conociera al hijo que ha tenido con Gabriela Guillén «va a llegar seguro». «Seguro», volvía a subrayar. Unas afirmaciones que llamaban la atención después de que el cantante haya sostenido en todo momento que cumplirá con sus obligaciones parentales, pero que no pensaba ejercer de padre. No en vano, el pequeño tiene ya más de un año y todavía no lo conoce.

Sin embargo, parece que eso podría cambiar ya que Bertín ha sido muy claro. El también presentador y empresario era preguntado sobre las palabras de su amigo en la presentación del musical de Antonio Banderas, 'Gypsy', en el Teatro Apolo de Madrid. «Ya te digo yo que también», era su clara respuesta que confirmaba que el encuentro padre-hijo «va a llegar seguro». «Cuando llegue ese momento os contaré», se ratificaba a su salida del espectáculo.

Una nueva actitud que ha llegado tras las contundentes declaraciones de Gabriela Guillén en las que aseguraba que no tenía relación con el padre de su hijo: «No tengo relación ni la quiero», decía, a la vez que reprochaba que «ni él ni su familia» se hayan interesado por el pequeño. Después de que un juzgado determinara la filiación del menor, quedan todavía por resolver las cuestiones del día a día como la cuantía de la manutención o el régimen de visitas, en su caso.

