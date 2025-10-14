El apoyo de 'Operación Triunfo' a Leire Martínez en mitad del revuelo por el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh Noemí Galera ha anunciado este martes, cuando justo se cumple un año de su salida del grupo, que todos los concursantes interpretarán junto a la de Rentería 'Mi nombre'

Silvia Osorio Martes, 14 de octubre 2025, 18:52 Comenta Compartir

Este 14 de octubre se cumple un año de la marcha de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh. Justo doce meses después, el anuncio de una gira de la banda donostiarra con Amaia Montero se antoja inminente. Unos rumores que cobraron fuerza tras el extraño movimiento de ayer en redes sociales y canales oficiales del grupo -publicando una foto en blanco- y que han suscitado un sinfín de comentarios, entre ellos, fans que anhelan el regreso de Amaia o que arremeten contra la banda y se posicionan del lado de Leire, vocalista de la formación durante 17 años.

En medio de este revuelo también hay colegas de profesión que han tomado partido por la cantante de Rentería, que después de su salida del grupo guipuzcoano ha labrado una carrera en solitario. En la actualidad, además de arrancar una gira y lanzar varios singles es una de las integrantes del jurado de 'Operación Triunfo'.

Su participación en el talent musical ha dejado una anécdota muy significativa en esta fecha tan señalada para ella. El programa se ha posicionado claramente y no ha dudado en anunciar, hoy martes 14 de octubre, que todos los concursantes interpretarán con Leire 'Mi nombre', su primera canción en solitario en la que muchos interpretaron que la de Rentería se hizo un 'shakirazo' por la gran cantidad de indirectas hacia sus antiguos compañeros.

La GRUPAL será "Mi nombre" de Leire Martínez... ¡Y la cantarán con ella!#OTDirecto14O pic.twitter.com/wr0D9cmfN8 — #OT2025 (@OT24h) October 14, 2025

«Hay que darle mucho cariño esta semana»

En el primer aniversario de su ruptura con La Oreja de Van Gogh, Noemí Galera, la directora de la Academia de OT, ha desvelado a los participantes la canción grupal de la gala 5 este próximo lunes. La noticia, y en concreto el hecho de haberse anunciado justo en el día en el que se cumple un año de su salida de la banda, ha corrido como la pólvora por las redes y más cuando Galera ha dicho lo siguiente: «Hay que darle mucho cariño a Leire esta semana. Desde aquí te queremos mucho».

Los concursantes han recibido la noticia con gran ilusión y lo han celebrado por todo lo alto. En redes, muchos usuarios han opinado sobre la noticia y la han valorado como una oportunidad para que Leire consume «su venganza».