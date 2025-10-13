La Oreja de Van Gogh desata la locura entre sus fans tras una enigmática publicación en redes: «Solo juntos tiene sentido» A punto de cumplirse un año de la salida de Leire Martínez y con los rumores de una gira con Amaia Montero cobrando fuerza, el grupo donostiarra ha actualizado su perfil de X e Instagram

La Oreja de Van Gogh ha desatado la locura entre sus fans tras una enigmática publicación en sus perfiles oficiales de redes sociales. Este lunes, coincidiendo con los rumores del anuncio inminente de una gira con Amaia Montero para la primavera de 2026 que han cobrado más fuerza, el grupo vasco ha compartido una fotografía en blanco tanto en X como en Instagram, dejando en un mar de dudas a sus seguidores, qué se preguntan qué significado tiene este movimiento. El post se ha llenado de comentarios en cuestión de minutos. Según ha podido saber este diario, en las próximas horas el grupo publicará un anuncio oficial.

Desde hace un año, en concreto, desde el pasado 14 de octubre cuando se confirmó la salida de Leire Martínez, en la banda donostiarra ha reinado el silencio. Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde no habían compartido desde entonces ninguna actualización en redes sociales ni han publicado novedad alguna sobre su futuro. Hasta hoy.

En esta acción coordinada, también la productora del grupo, la donostiarra Get In, ha compartido la imagen en blanco que ha colgado el grupo y la web oficial de La Oreja de Van Gogh también está en blanco. Asimismo, en Instagram han borrado el escueto comunicado, entonces muy polémico, en el que anunciaban la marcha de su segunda vocalista. En esta red social y en X también han borrado su fotografía de perfil y la han dejado en blanco. Pero han puesto una frase muy significativa: «Solo juntos tiene sentido». Todas las miradas apuntan a Amaia. Por su parte, la irundarra no ha realizado ninguna actualización de sus redes.

El periodista Javi Hoyos, que este sábado confirmo que el grupo y su primera vocalista preparan una gira juntos y que está a punto de anunciarse, también se ha hecho eco de este inesperado movimiento en redes sociales que hace aumentar aún más las especulaciones.

Fue el 14 de octubre del año pasado cuando el grupo confirmó la marcha de Leire Martínez tras 17 años. Sin dar demasiadas explicaciones. La noticia coincidió con el apoteósico regreso de Amaia a los escenarios en su famosa actuación junto a Karol G en el Bernabéu, que tuvo una enorme repercusión y desató los primeros rumores de un posible regreso al grupo, a pesar de que todavía seguía Leire como vocalista. Entonces, la cantante irundarra negó su vuelta al grupo.

La artista guipuzcoana tuvo que alejarse de los escenarios debido a una fuerte depresión. En octubre de 2022, publicaba un inquietante mensaje en su perfil de Instagram junto a una fotografía, en la que aparecía visiblemente desmejorada y con la mirada perdida, que preocupó sobremanera a sus seguidores y que causó un gran revuelo en el panorama musical. Su declive físico y mental era palpable. Poco después borró aquel post e ingresó en la Clínica de Navarra para recibir tratamiento.

El año pasado, junto a Karol G, volvió a resurgir. Su dulce voz, esa que durante una década entonó de forma poderosa canciones tan emblemáticas como 'Cuídate', 'La playa' o 'Cuéntame al oído', volvió a sonar como antaño con 'Rosas', una actuación que ilusionó al sector de fans de LODVG que anhelan el regreso de la formación original, con Amaia.

La metedura de pata de Cayetana Guillén-Cuervo

A pesar del silencio del grupo, durante este año han pasado cosas. Lo más sonado fue la metedura de pata de Cayetana Guillén-Cuervo, íntima amiga de la cantante, que tras una encerrona de unos periodistas. La actriz llegó a confirmar el regreso de La Oreja de Van Gogh y Amaia 18 años después de la separación. Dijo, incluso, que ella conocía esta noticia «desde hace mucho» y que no se lo contó a nadie «porque ella me lo pidió» (por Amaia). La actriz tuvo que pedir disculpas pero el cabreo de Amaia fue tan monumental que, incluso, la dejó de seguir en Instagram, y por el momento, no hay visos de que la situación entre las dos amigas se haya arreglado.

Durante este último año, la cantante guipuzcoana ha compartido mensajes en redes, en la mayoría de los casos, de lo más enigmáticos, alimentando los rumores de un posible regreso a la banda. Cada nueva publicación se llena de comentarios de fans que desean la vuelta del grupo. Además, en plena tormenta por la marcha de Leire del grupo, la irundarra publicó una canción en solitario que había grabado hace 10 años. Está por ver si la próxima será también en solitario o con la banda en la llevó a la gloria.