Leire Martínez durante el concierto ofrecido este pasado domingo en la plaza de El Pilar, en Zaragoza. EFE

El año de Leire Martínez fuera de La Oreja de Van Gogh: hay vida después del grupo

Mientras crecen los rumores del regreso de su antecesora a la banda, la exvocalista sigue consolidando su carrera en solitario

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Martes, 14 de octubre 2025, 17:51

Comenta

No le ha ido nada mal a Leire Martínez (San Sebastián, 1979) desde que, hace exactamente un año este martes se anunciase su salida de La Oreja de Van Gogh. ... No solo ha consolidado su carrera en solitario con nuevos singles y conciertos, sino que ha multiplicado su presencia mediática —incluido su fichaje como jurado en Operación Triunfo 2025— y ha afrontado públicamente el fin de su etapa con la banda donostiarra. Se ha reinventado profesionalmente y, a estas alturas, es probable que no le afecten los rumores que el propio grupo está avivando sobre el regreso a sus filas de Amaia Montero, su antecesora al frente de La Oreja.

