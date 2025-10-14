El año de Leire Martínez fuera de La Oreja de Van Gogh: hay vida después del grupo

No le ha ido nada mal a Leire Martínez (San Sebastián, 1979) desde que, hace exactamente un año este martes se anunciase su salida de La Oreja de Van Gogh. ... No solo ha consolidado su carrera en solitario con nuevos singles y conciertos, sino que ha multiplicado su presencia mediática —incluido su fichaje como jurado en Operación Triunfo 2025— y ha afrontado públicamente el fin de su etapa con la banda donostiarra. Se ha reinventado profesionalmente y, a estas alturas, es probable que no le afecten los rumores que el propio grupo está avivando sobre el regreso a sus filas de Amaia Montero, su antecesora al frente de La Oreja.

«No soy rival de nadie y no voy a formar parte de la guerra de otros», zanjó la cantante cuando todavía estaba asimilando la situación. Ayer se cumplió precisamente un año de su salida de La Oreja de Van Gogh, al poco de un concierto en Zaragoza que terminó entre lágrimas. Leire rompió a llorar durante la interpretación de 'Rosas' y una semana después, el 14 de octubre, el grupo anunció oficialmente su adiós como solista tras 16 años juntos. La despedida fue dura pero no tardó en anunciar que estaba dispuesta a seguir dando guerra en los escenarios.

La docuserie 'Me quedo conmigo' de Mediaset, que repasaba su vida y contó con el asesoramiento de una psicóloga, le sirvió para empezar el nuevo año con brío y muchos planes. Aquella terapia delante de las cámaras le ayudó a replantearse su lugar en la industria musical. Le quedó claro que lo suyo no es mantener un perfil bajo. Su carrera en solitario ha despegado con fuerza nada más fichar por Must! Producciones bajo el sello discográfico Sony Music. Entre abril y septiembre ha lanzado tres sencillos muy exitosos: 'Mi nombre' alcanzó el número 1 en iTunes España, con 'Tres deseos' ha explotado el filón melódico y romántico, mientras que el más reciente, 'Tonto por ti', cuenta con la colaboración de Abraham Mateo.

Cada vez más televisiva

Su primer álbum en solitario está programado para febrero de 2026, con una gira de presentación que incluirá Madrid (22 de febrero), Bilbao (1 de marzo), Barcelona (15 de marzo) y Sevilla (18 de abril). El directo es lo que le da la vida y no ha perdido poder de convocatoria. Todo lo contrario. El concierto que ofreció como cierre de la Semana Grande donostiarra fue el más multitudinario de las fiestas, con un repertorio que incluía sus sencillos, temas inéditos y algunos clásicos de La Oreja de Van Gogh.

Se ha liberado de los resentimientos y tiene más ganas que nunca de diversificar su actividad, por eso se ha animado a trabajar en la televisión, un medio en el que se siente cada vez más cómoda. El 31 de diciembre presentó en ETB2 las campanadas de fin de año, arropada por África Baeta y Egoitz Txurruka, con un vestido diseñado por Yolanda Torres y su estilismo fue ampliamente comentado en redes sociales. Se trataba de un look de inspiración roquera que incluía corsé con falda voluminosa y pantalón en color plata y negro.

Aquella experiencia reforzó su confianza en sí misma y desde entonces ha seguido en la brecha televisiva. Hace un mes entró a formar parte del jurado de OT, junto a Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero, y ya se sabe que participará como asesora en la nueva temporada del programa infantil La Voz Kids de Antena3. Se ha convertido en una de las figuras más demandadas por la televisión musical española.