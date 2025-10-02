Antonio Orozco confiesa a Broncano su gran 'adicción': «Es muy preocupante»

A.M. Jueves, 2 de octubre 2025, 09:03 | Actualizado 09:12h. Comenta Compartir

Antonio Orozco visitó 'La Revuelta' este miércoles por la noche para presentar su libro 'Inevitablemente yo: a veces hay que romper con todo para volver a empezar'. Se trata de una autobiografía donde el cantante narra los momentos más felices y duros de su vida.

Da la casualidad que el sitio escogido para presentar su nuevo libro es 'La Revuelta', el programa 'rival' del 'Hormiguero' de Antena 3, casa a la que ha estado ligado muchos años como 'coach' de La Voz. Orozco no es juez en la presente edición, que se estrenó hace unos días en el principal canal de Atresmedia.

Y con todo esto, el artista llegó dispuesto a divertirse en el programa más visto de la televisión pública. Desveló que guarda en su móvil cerca de 45.000 archivos multimedia -30 mil fotos y 15 mil vídeos-. «Debe ser porque grabo mucho. Yo creo que tengo la nube desde el Iphone 1, ya tengo más años que la humedad», dijo entre risas.

💥 El móvil de Antonio Orozco va a explotar.



Que alguien le regale una batería portátil para soportar ese "PREOCUPANTE" tiempo de uso #LaRevuelta @antoniorozco pic.twitter.com/R5yNjgBPnS — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 1, 2025

Broncano decidió requisarle el teléfono para seguir con la broma y mostraron una foto en la que se veía a Orozco y el libro en una marquesina. La imagen es la que más ilusión le hace al catalán, confesó. «Que bien ha metido la promoción macho», le felicitó Grison mientras los protagonistas disfrutaban del chiste. «Lo ha hecho muy bien», añadió el presentador.

La conversación continuó sobre los móviles. «Última pregunta… Horas al día de uso de móvil, que esto es muy interesante», quiso saber Broncano. «Paso mucho rato al día con el teléfono haciendo promociones, entrevistas, videollamadas… De todo», trató de excusarse el cantante. Pero fue el conductor del prograna quien comprobó el número de horas exactas que echa con el dispositivo. Debían ser bastantes, porque no dijeron el número exacto y el presentador sí le advirtió: «Muy preocupante. Mira este dato Antonio, tienes que recortar». Entonces hasta el cantante se sorprendió y reconoció su 'adicción': «Hostia, qué barbaridad. (...) Ahora entiendo por qué no avanzo en nada. Es un agujero, la verdad que sí… ¿Podemos dejar de hablar de esto?», trató de zanjar.