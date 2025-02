Antonio Banderas confiesa a Iker Jiménez su experiencia al borde de la muerte: «Lo que te pide el cuerpo es abandonarte»

Pablo Ariza Martín Lunes, 10 de febrero 2025, 19:06 | Actualizado 19:24h. Comenta Compartir

Antonio Banderas estuvo este domingo 9 de febrero en el programa 'Cuarto Milenio' que dirige el vitoriano Iker Jiménez para contar cómo fue su experiencia cercana a la muerte. El actor malagueño sufrió en 2017 un ataque al corazón mientras se encontraba en Londres, un hecho que marcó su vida durante meses.

El día anterior al infarto, a su pareja le dolía la cabeza y tuvo que ir a comprar aspirinas. «Fue a un pueblo de al lado, no encontró una farmacia y fue a un supermercado. Cuando fue a pagar una niña le dijo 'se le ha caído a usted eso' y eran las aspirinas», empieza explicando Banderas.

Esas aspirinas posteriormente resultarían vitales para que siguiera con vida. «A la mañana siguiente, me estaba preparando un té y noto un dolor lejano en ambos brazos, pero pensé que era por haber hecho ejercicio. Empiezo entonces a notar sudor frío, me faltaba el aire, con una sensación de mucho sueño. Lo que te pide el cuerpo es abandonarte, dejarte ir. Notaba un dolor profundo en la mandíbula. Mi chica me metió dos de esas aspirinas debajo de la lengua y me llevaron al hospital».

Jiménez escuchaba atentamente la experiencia vivida por Banderas. Lo curioso es que tras realizarle varias pruebas médicas, el médico le dijo a su pareja que le había salvado la vida al darle esas dos aspirinas: «La vida, a veces, depende de un hilo tan fino como eso», aseguró.

Otra situación curiosa fue el encuentro con una enfermera del hospital esa misma noche. «No podía dormir. Apareció una señora mayor y me dijo 'el corazón no es solamente un órgano que manda oxígeno al cuerpo, es un almacén de sentimientos'». No volvió a ver a esa mujer pero le influyó al enfrentarse al papel interpretado en 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar: «Recuerdo hacer 'Dolor y gloria' como si me hubieran quitado la piel, en un estado no febril, pero muy sensible a todo. Sentía que me abandonaba. Trabajaba con las emociones, salió un trabajo muy bello, muy real, muy natural. Sentía que me metía en la personalidad de Pedro».