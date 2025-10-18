Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo El artista rompe su silencio sobre una pelea entre ambos en mayo durante un concierto en Badajoz

Tras el adiós oficial de Andy y Lucas, la verdad sobre la pelea de hace unos meses entre el dúo musical sale a la luz. Ha sido el propio Andy quien habría dado los detalles de una discusión en mayo y que entonces, ambos lo negaron. Lo cierto es que el cantante tuvo que acudir al hospital de Mérida después de «haber recibido un golpe de su compañero», según ha revelado el programa 'Fiesta', de Telecinco.

Aseguran contar ahora con imágenes «explícitas» de las heridas sufridas por Andy -que tiene previsto emitirlas más adelante-, quien habría decidido romper su silencio ahora que la relación laboral ha finalizado con una gira de despedida. Las fotografías, que según el espacio televisivo fueron enviadas directamente por él, mostrarían lesiones significativas en una de sus piernas.

La presentadora Emma García ha calificado los hechos como «impactantes». Se confirmaría así la ya conocida tensión entre los artistas que tuvo lugar en un camerino durante un concierto en Badajoz. Los primeros indicios del conflicto se conocieron en primavera, cuando el programa Socialité informó de una fuerte discusión antes de una actuación, lo que habría llevado a Andy a ser trasladado a un centro de salud y a no participar en el concierto previsto esa noche.

En aquel momento, los dos desmintieron públicamente una posible agresión. Sin embargo, el reciente testimonio de Andy, recogido por la periodista Arabella Otero tras una conversación de varias horas, ofrece una versión distinta. Según ha explicado la comunicadora, el cantante le habría relatado que su Lucas llevaba tiempo mostrando una actitud hostil hacia él, «motivada por sentimientos de envidia y tensión acumulada previa a las presentaciones». Lo que habría empezado con un intercambio de palabras, terminó de forma violenta. Lucas «se volvió loco» y le provocó una lesión de cierta gravedad cerca al abductor.

La separación de Andy y Lucas puso punto final a más de dos décadas de trayectoria musical conjunta. Desde el inicio de la ronda de conciertos, los rumores sobre las diferencias personales o profesionales entre los dos fueron constantes. La gira 'Nuestros últimos acordes' cerró el pasado 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid.