Amaia Montero reaparece tras la polémica con Cayetana Guillén Cuervo con un emotivo mensaje a su ex Gonzalo Miró: «Sin fallarme nunca»

Tras el desliz de Cayetana Guillén Cuervo al confirmar el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, los fans de la cantante han estado muy pendientes de sus últimos movimientos. Así, la artista ha sorprendido este miércoles a sus seguidores con una foto de hace años junto a su expareja y amigo incondicional, Gonzalo Miró.

En la imagen se les ve a ambos disfrutando de un día de verano en el mar. «Qué suerte, qué gran suerte tengo de tenerte como amigo… Siempre cuidándome, protegiéndome sin fallarme nunca. GRACIAS», escribe la cantante, que mantuvo una relación sentimental con el presentador madrileño entre 2009 y 2011.

Recientemente, el colaborador ha declarado durante un evento que la artista «está mejor y contenta. La veréis más pronto que tarde». Sus palabras han llamado la atención de los tertulianos de 'Espejo Público', programa en el que colabora habitualmente, así que no han dudado en preguntarle sobre el tema.

Primero se han interesado sobre si ha recibido algún toque de atención por parte de la artista. El colaborador del espacio de Antena 3 aseguró que previamente ya se había pronunciado en los mismos términos en el programa. «Pero decidme ¿Qué he dicho allí, que no haya dicho aquí?», contestó. Por su parte, Gema López salió en defensa de Cayetana. «No la conozco, pero creo que cayó en esa trampa sin ninguna mala intención, así lo pienso de verdad», señaló. En este punto de la conversación, Miró reaccionó: «Los periodistas sois muy tramposos», sentenció.

No es la primera vez que tanto Amaia Montero como Gonzalo Miró presumen de su sólida amistad. En 2024, tras más de medio año inactiva en redes sociales, la artista subió un selfie con el presentador acompañado por la canción 'I'll Be There For You' de The Rembrandts. Él, por su parte, fue uno de sus grandes apoyos cuando saltaron todas las alarmas por el estado de salud de la cantante tras ser ingresada por un fuerte cuadro de estrés y ansiedad.