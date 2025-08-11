Amaia Montero muestra su lado más sensual
Como suele ocurrir cada vez que aparece de cara al público, su aparición ha desatado especulaciones sobre su posible regreso a la música
Rochell De Oro
Lunes, 11 de agosto 2025, 17:24
Después de casi un mes de absoluto silencio en sus redes sociales, Amaia Montero ha sorprendido a sus seguidores con una nueva publicación en Instagram para recibir el mes de agosto. Tras un verano de 2024 bastante movido, la artista ha mantenido un perfil bajo, por lo que cada vez que comparte una imagen o un mensaje, sus fans lo celebran por todo lo alto.
En esta ocasión, la cantante ha subido una sugerente fotografía desde la cama, envuelta en sábanas y acompañada de un mensaje claro y directo: «No problem», no hay problema en inglés. Amaia ha posado con un aire muy sensual para dar la bienvenida al nuevo mes.
La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y admiración: «Nuestra Ave Fénix», «nuestra reina del pop», «la sonrisa más bella del mundo» o «qué guapa y feliz se te ve» son algunos de los comentarios más destacados. Como suele ocurrir cada vez que aparece de cara al público, su aparición ha desatado especulaciones sobre su posible regreso a la música, aunque, por ahora, ningún miembro del entorno de la cantante ha confirmado nada al respecto. No obstante, muchos creen que ese esperado retorno podría estar más cerca de lo que se espera.
