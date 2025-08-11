El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Amaia Montero muestra su lado más sensual

Como suele ocurrir cada vez que aparece de cara al público, su aparición ha desatado especulaciones sobre su posible regreso a la música

Rochell De Oro

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:24

Después de casi un mes de absoluto silencio en sus redes sociales, Amaia Montero ha sorprendido a sus seguidores con una nueva publicación en Instagram para recibir el mes de agosto. Tras un verano de 2024 bastante movido, la artista ha mantenido un perfil bajo, por lo que cada vez que comparte una imagen o un mensaje, sus fans lo celebran por todo lo alto.

En esta ocasión, la cantante ha subido una sugerente fotografía desde la cama, envuelta en sábanas y acompañada de un mensaje claro y directo: «No problem», no hay problema en inglés. Amaia ha posado con un aire muy sensual para dar la bienvenida al nuevo mes.

La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y admiración: «Nuestra Ave Fénix», «nuestra reina del pop», «la sonrisa más bella del mundo» o «qué guapa y feliz se te ve» son algunos de los comentarios más destacados. Como suele ocurrir cada vez que aparece de cara al público, su aparición ha desatado especulaciones sobre su posible regreso a la música, aunque, por ahora, ningún miembro del entorno de la cantante ha confirmado nada al respecto. No obstante, muchos creen que ese esperado retorno podría estar más cerca de lo que se espera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  2. 2

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  3. 3 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  4. 4 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  5. 5

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  6. 6

    Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos
  7. 7

    A orillas del Cadagua y «dejados de la mano de Dios»
  8. 8 León arde: el fuego alcanza el casco urbano de Las Médulas, quema casas y se extiende sin control
  9. 9

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  10. 10

    Israel mata a seis periodistas en Gaza City, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amaia Montero muestra su lado más sensual

Amaia Montero muestra su lado más sensual