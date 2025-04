«¿Amaia o Leire?»: los Estopa se posicionan en 'La Revuelta'

Silvia Osorio Jueves, 24 de abril 2025, 08:04 | Actualizado 08:24h. Comenta Compartir

La metedura de pata de Cayetana Guillén Cuervo al confirmar que Amaia Montero, amiga íntima de la actriz, vuelve a La Oreja de Van Gogh fue este miércoles uno de los temas más sonados del día. Cómo no, en 'La Revuelta' no pasaron por alto la polémica y David Broncano preguntó a sus invitados, los Estopa, a quién prefieren como vocalista del grupo donostiarra: «¿Amaia o Leire?». Lo cierto es que no se mojaron demasiado.

Un solo día después de su visita al 'El Hormiguero', los hermanos Muñoz acudieron al programa de La 1 para promocionar los últimos conciertos de la gira de su 25 aniversario. Cuando parecía que los rumores sobre el regreso de Amaia al grupo después de 17 años se habían calmado, las palabras de Cayatena Guillén Cuervo, muy contundentes, generaron una gran sorpresa y, al parecer, el enfado de la cantante irundarra, quien ha tratado, al igual que los miembros de la formación, de mantener el asunto en secreto.

Sin embargo, la actriz se fue de la lengua. «El otro día salió Cayetana [Guillén Cuervo] diciendo que iba a volver Amaia, después dijo que no...», lanzó Broncano. «No hay fumata blanca. A mí me gustaría ver a Leire y Amaia por un lado», respondió Jose. Entre bromas, David también intervino y señaló: «Yo soy team Leire, pero mi amor es Amaia, pero en la situación actual...».

Sobre La Oreja de Van Gogh, los hermanos aseguraron que «son súper majos» y Broncano les preguntó qué sabían de la trama. «Están contratando porque ahora no tienen cantante. Estarán haciendo un casting», apuntaron con humor.

Se han pasado de listos y graciosos 😁



No he visto venir que una entrevista con Estopa girase así. Porque en La Revuelta te diviertes, pero también aprendes. #LaRevuelta @estopaoficial pic.twitter.com/rQM8FlYlBq — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 23, 2025

La foto del desnudo de Leiva

Los catalanes sí se mostraron más contundentes en su opinión respecto a otra de las cuestiones que más revuelo han causado en las últimas semanas en el programa: la foto de Leiva desnudo y mostrando más de la cuenta. Aunque aseguraron que su relación con los dos miembros de Pereza es muy buena y señalaron que Leiva es «un cielo de tío», no dudaron en tachar de «horrible» el cuerpo al natural del cantante de Alameda de Osuna: «Se le ve feliz, pero el desnudo es feísimo. Aunque el mío es peor», matizó David entre risas.

Los hermanos Muñoz nunca han tenido problema en hablar con naturalidad de sus vidas y sus pasiones. Conocidos aficionados a la música rap y al baloncesto, amigos de los hermanos Gasol, también recordaron la época en la que firmaban trenes como grafiteros, y dieron detalles sobre qué tipo de pijamas utilizan: calzoncillos y camiseta vieja para José y, para David, indispensables los calcetines y nunca dormir desnudos para evitar el «resfriado culero».

Una promesa

En el ámbito puramente artístico, los cantantes aseguraron que se encuentran en plena forma. Hablaron sobre su carrera e, incluso, sobre su relación empresarial, momento en el que lanzaron una promesa a sus seguidores: «Nunca nos vamos a separar».