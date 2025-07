Alyssa Milano se despide de Julian McMahon, su compañero en 'Embrujadas', con un emotivo mensaje: «Tengo el corazón roto»

A. P. Domingo, 6 de julio 2025, 13:33 Comenta Compartir

La prematura muerte del actor Julian McMahon a los 56 años a causa de un cáncer ha dejado al mundo del cine y la televisión devastado. Fue la esposa del intérprete la que comunicó la triste noticia a través de un comunicado enviado al medio Deadline, en el que destacaba que el mayor deseo de su marido «era alegrar la vida de tantas personas como fuera posible».

Con su marcha, McMahon deja una huella inborrable en su familia, pero también en aquellos que tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado. Es el caso de la actriz y productora Alyssa Milano, la inolvidable 'Phoebe' en la serie 'Embrujadas'. Juntos formaron una de las parejas más icónicas de la pequeña pantalla y parece que la química traspasaba la ficción y ambos mantenían una buena relación. Hasta el punto que Milano ha querido despedirse de su amigo resaltando sus mejores cualidades.

«Tengo el corazón roto», aseguraba la intérprete en su perfil de Instagram, donde acumula cerca de cuatro millones de seguidores. «Julian McMahon era mágico. Esa sonrisa. Esa risa. Ese talento. Esa presencia. Entraba en una habitación y la iluminaba, no sólo con carisma, sino con amabilidad. Con picardía. Con una comprensión conmovedora», describía Milano.

En la publicación, la actriz recuerda los rodajes junto a McMahon en la famosa serie: «Pasamos años juntos en Embrujadas, años de escenas, historias y muchos momentos intermedios. Me hizo sentir segura como actriz. Vista como una mujer. Me desafió, se burló de mí, me apoyó. Éramos tan diferentes y, sin embargo, siempre nos entendíamos».

«Demasiado injusto»

«Julian era más que mi marido televisivo. Era un amigo querido. De los que se aseguran que estás bien. De los que recuerdan. De los que comparten. De los que te dicen la verdad, incluso cuando es incómoda, pero siempre con amor», proseguía la actriz, que mandaba un mensaje de apoyo a la familia del actor. «Mi corazón está con Kelly, con Madison y con Iliana, sus niñas, su mundo. Las adoraba. Podías sentirlo en cada conversación, en cada historia, en cada mensaje. Era un hombre de familia por encima de todo, y amaba profundamente».

Alyssa Milano acompañaba su publicación de una serie de imágenes a través de los años en los que se ve a la pareja de actores compartiendo distintos momentos en presentaciones o rodajes. «Perderle parece irreal. Demasiado pronto. Demasiado injusto. Descansa, amigo mío. Llevaré tu risa conmigo. Por siempre Cole. Por siempre Julian».

Temas

Hollywood

Audiencias