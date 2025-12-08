Álvaro Morata desmiente su ruptura con Alice Campello: «No hay ninguna otra chica»

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El periodista Javi Hoyos aclara en el programa 'D Corazón' los rumores de una nueva crisis en la pareja

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:23

Unos días después de que comenzasen a extenderse rumores de una nueva crisis sentimental entre Álvaro Morata y Alice Campello, ha sido el propio futbolista el que ha decidido romper su silencio. El periodista e influencer Javi Hoyos se ha puesto en contacto con el jugador y este le ha negado su ruptura con la empresaria italiana, así como al existencia de terceras personas. «No se está apoyando en nadie, no hay ninguna otra chica», ha asegurado el presentador en el programa 'D Corazón'.

«Me recalca que Alice es el amor de su vida y que por eso mismo quiere desmentir todas las cosas que están diciendo de terceras personas, de que pueda haber otra mujer que esté siendo un apoyo para Álvaro Morata y que tengan algo, nada de esto es cierto», aclara. Todo esto surgió a raíz de los movimientos en redes sociales de la pareja hace una semana. Ambos cambiaron las descripciones de sus perfiles en Instagram. En el caso de la italiana, modificó sus apellidos. Antes tenía escrito Morata como segundo apellido, pero lo eliminó, dejando Alice Campello a secas. El futbolista, por su parte, tenía escrito «marido de Alice». Algo que también desapareció de su biografía.

«Está muy disgustado con que se estén hablando de terceras personas, de infidelidades y de todo este tipo de historias porque me dice que es completamente falso», destaca Javi Hoyos. «Quieren seguir luchando por su relación y por su familia que es lo más importante para ellos», añade.

Alice Campello también ha sorprendido a sus seguidores respondiendo a un comentario en redes. La italiana acudió este fin de semana como invitada a la boda de su amiga Isabel Peña, diseñadora de joyas. Campello no asistió acompañada de Morata al evento, lo que suscitó varios mensajes sobre los motivos de la ausencia del futbolista. «Morata 'not found'», escribe un seguidor en una de las imágenes en las que aparece Alice en la boda junto a la novia. La propia influencer ha respondido a este mensaje: «Independientemente de todo, antes de escribir este comentario inútil, controla si había partidos ayer, y oye, 'partido found'. Por lo que, estemos bien o estemos mal, Morata hubiera sido 'not found' en todo caso», responde, haciendo referencia a que ese mismo sábado, el equipo del futbolista, el Como, tenía partido de la liga italiana contra el Inter de Milán.

