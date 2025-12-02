El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata? La prueba que podría determinar un nuevo bache en su matrimonio

La pareja, con cuatro hijos en común, decidió darse una seguna oportunidad en enero, tras estar separados durante cinco meses

Marina León

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:30

El pasado agosto, Álvaro Morata y Alice Campello anunciaban su separación a causa de «incomprensiones continuas» después de ocho años de matrimonio y cuatro hijos en común. Esta situación no duró mucho y en enero decidieron darse una nueva oportunidad. Ahora, vuelven a sonar los rumores de crisis tras los últimos moviemientos de la pareja.

Ambos han cambiado las descripciones de sus perfiles en Instagram. En el caso de la italiana, ha modificado sus apellidos. Antes tenía escrito Morata como segundo apellido, pero lo ha eliminado, dejando Alice Campello a secas. El futbolista, por su parte, tenía escrito «marido de Alice». Algo que también ha desaparecido de su biografía.

Cuando la pareja, que se conoció en 2015, durante la etapa de Morata en la Juventus, y que se casó en 2017 en Venecia, estuvo cinco meses separada, dejaron de seguirse en redes sociales. Poco después el delantero español compartió un comunicado anunciando que la relación había llegado a su fin. «Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que son duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa, por lo que pedimos respeto y empatía», aseguró. Posteriormente, afirmó abiertamente que su salud mental influyó en la decisión de romper con la influencer. «Me costaba levantarme de la cama, sentía dolor, mi cuerpo no lo sentía igual, enfermaba mucho más antes», reconoció en el documental de Movistar Plus+, 'Morata: no saben quién soy'. «¿Cómo vas a estar bien junto a alguien si no puedes dar lo mejor de ti? Si solo puedes dar cosas negativas, es normal que cualquier persona choque. No es sano», explicó en aquel momento.

