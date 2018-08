Se acabó el pastel Tiempos pasados de felicidad. / R. C. Jorge Brazález afila el cuchillo y corta su relación con Miri. «Adiós Princesa», le escribe ARANTZA FURUNDARENA Viernes, 24 agosto 2018, 21:30

Parece que a Jorge y a Miri se les ha caído el suflé. Después de haber bordado la receta más difícil: permanecer juntos más allá del plató y los platos de MasterChef, la pareja ha decidido partir peras, en el sentido más desagradable de la expresión. Aunque quien ha afilado los cuchillos ha sido él... «Podría decir que es cosa nuestra -ha escrito Jorge Brazález en su Instagram-, pero si habéis sido testigos de nuestra relación desde el principio, me parece honesto y necesario compartir también un momento complicado. Miri y yo hemos visto necesario distanciarnos un poco. Olvidaos de qué somos o qué seremos. No hacen falta etiquetas. Mi amor, perdona si no te ha gustado leer esto, pero creo que es necesario de cara a las personas y sus preguntas. Momentos difíciles, se ruega respeto». Y lo remata con un «Adiós Princesa».

«Mi amor», «Distanciarnos un poco»... Está claro que, aunque la experta en repostería es ella, Jorge maneja también con soltura el azúcar glass y el almíbar. Eso para el envoltorio, porque el núcleo de este postre es amargo como la hiel... Y su retrogusto («Adiós Princesa»), de una acidez no apta para estómagos delicados. Por no hablar de la foto que acompaña el mensaje: una imagen así como 'post edredoning' en la que los protagonistas de la ruptura aparecen férreamente abrazados sobre un sofá rojo. Ella de espaldas, y él mirando a cámara con cara de tristeza y desconcierto. O bien era su abrazo de despedida o es que Jorge ya estaba pensando en romper y no sabía cómo hacerlo...

La respuesta de Miriam Pérez, Miri, ha sido el silencio. Como experta cocinera, seguro que no se le escapa que la venganza es un plato que se sirve frío, así que es posible que se esté tomando su tiempo. De momento, la bloguera se dedica a impartir doctrina 'místicoculinaria' con platos 'healthy', como ella dice, consejos varios sobre alimentación sana y pensamiento positivo conocidos como 'Miristips' y poses dignas de una modelo denominadas 'Mirislooks'. Bastante más delgada y atlética que cuando competía en el 'talent' televisivo, Miri, de 24 años, tiene su Instagram repleto de fotos de comida, de sí misma y de momentos especiales con amigas y algún amigo... Para encontrar una imagen de Jorge Brazález (29) hay que retroceder hasta el 21 de julio, cuando la pareja asistió al FIB de Benicàssim, donde ambos posaron bronceados, abrazados y sonrientes.

Miri se refugia en un amigo al que llama «mi amor»

¿Artistas o no?

El jueves, coincidiendo con el anuncio de ruptura de Jorge, Miri subía a sus redes sociales un vídeo en el que casualmente también utiliza la expresión «mi amor», pero no dirigida a su exnovio... «Mi amor, ¿somos unos artistas o no?», le pregunta la bloguera a su acompañante en referencia a los platos que acababan de cocinar. «Juntos sumamos», proclama Miri. Y lo acompaña de una reflexión en la que afirma: «Nos queremos demasiado a nosotros mismos, somos egocéntricos y egoístas. En vez de compartir, amar, ayudar, congeniar... Ayer tuve un día precioso con este amigo mío. Con él volé más de lo que hubiera volado yo sola». Sobre Brazález y su mensaje de despedida, ni una sola palabra. O tal vez, como en un trampantojo culinario, todas ellas estén dirigidas a él... Con el fin de que se le atraganten.