El trío Sumrrá cuenta su vida

El reputado trío gallego Sumrrá (Santiago de Compostela, La Coruña, 2000), formado por el pianista Manuel Gutiérrez, el contrabajista y portavoz oficial Xacobe Martínez Antelo ... y el baterista y percusionista L.A.R. Legido, en su cuarto de siglo de andadura ha venido varias veces a disfrutar de la música del festival vitoriano, pero como músicos de a pie. El año pasado, por fin, debutaron como invitados en el escenario grande de Mendizorroza, acompañando al tremendista vocalista aflamencado Niño de Elche. Esa noche, los ruiditos guturales, grititos, lamentos y literalmente gárgaras del infante ilicitano hicieron ósmosis con el jazz tétrico de los músicos galaicos, a menudo muy bluseros. «Algo debimos de hacer bien porque nos han vuelto a invitar», dijo ayer en el Palacio Europa el irónico contrabajista.

En efecto, en sus bodas de plata, Sumrrá se sienten cada vez más reconocidos, solicitados, seguros y, por qué no, capaces («aguantar este tiempo sin pretenderlo como grupo de jazz gallego, periférico, lo llevamos con orgullo y ligereza»). Y regresaron ayer para dar ellos solos un concierto de 93 minutos y 8 piezas cronológicamente extractadas de sus siete álbumes. De hecho, cada uno de sus temas escogidos pertenecen a cada uno de los siete discos o capítulos de su divina existencia, y el bis fue un bonus track tomado de su debut ('Kika'). Y sobre ese orden cronológico el contrabajista contó su vida.

'Lisboa 5 pm' (de su debut 'Sumrrá', 2003), fue del tango al marasmo ECM, y al acabarlo Xacobe recordó que como en sus pinitos no pensaban sacar más de un disco, apuraron los 74 minutos que duraban los CDs para llenarlos al máximo. 'Vida sen Pipa' sonó a trío jazz tipo Ahmed Jamal pero blindado, porque ellos no querían repetir el sonido canónico. El concierto creció a partir de 'Believe in Trane' (del directo '3 ao vivo', de 2008), un tributo a John Coltrane que les quedó ondulante y blusero, y '4.6' (de '4.0', 2010), reflejo de una época suya más «experimental, nihilista y punki», cursó circular y moderno.

Giras constantes

Sumrrá ya giraban fuera de Europa y veían que su música funcionaba. Y como llevaban cinco giras, su quinto disco lo titularon '5 viajes', y de él espigaron 'Johannesbourg' (de '5 journeys', 2015), un tema impregnado de clásica mediante el piano. Y también informó Xacobe que desde ese quinto álbum, y al menos hasta el octavo que saldrá a final de año, editan en un sello neoyorquino porque su dueño les vio en directo en Galicia y se quedó fascinado.

'Qiu Jin' (de '6 mulleres', 2018), un trágico tango con piano magnífico, procede de un disco dedicado a mujeres feministas de distintas épocas y geografías. No se lo dejaron tocar en su segunda gira por China y Xacobe zanjó que «las ciudades tienen menos carga política que las mujeres».

Se despidieron en falso con 'Ra' (del por el momento último álbum, '7 visions', 2021), porque según el portavoz ese disco lo elaboraron con tiempo durante la pandemia y les quedó algo «astronómico, científico y atómico». Y en el bis con la citada 'Kika', Xacobe agradeció al festival y afirmó que se sentían «queridos, cuidados, deseados y escuchados».