Sarah Hanahan, Sumrrá, Milena Casado... protagonistas del Festival de Jazz en el Palacio Europa

El Festival de Jazz de Vitoria, con el que colabora EL CORREO, ya tiene todo listo para sus dos principales escenarios. Este año, como novedad, el Palacio Europa acogerá los recitales que se programaban habitualmente en el Teatro Principal debido a la reforma del edificio de la calle San Prudencio. Del 14 al 19 de julio, la 48ª edición de este certamen reunirá en el auditorio María de Maeztu del palacio de congresos a algunas figuras que empiezan a despuntar en el circuito a nivel internacional junto a referentes de la escena nacional.

Con este traslado del ciclo se busca acercar el jazz «más innovador y un compromiso para ofrecer un escenario a las nuevas tendencias y sonidos», apunta la organización. La apertura correrá a cargo ese lunes 14 de julio con Move, un cuarteto formado por los músicos Iñigo Ruiz de Gordejuela, Borja Barrueta, Alberto Arteta y Javier Callén, que presentarán su segundo álbum, 'Momentum'. Esta formación estelar con acento vitoriano brinda el arranque del certamen. El martes 15 será el turno del trío creativo encabezado por Álvaro Torres, liderado por el pianista madrileño afincado en Nueva York desde hace años, que viaja a la capital alavesa acompañado del batería Kresten Osgood y el contrabajista Masa Kamaguchi.

El miércoles 16 le toca el turno a Sumrrá, trío gallego que ya vimos como acompañantes de El Niño de Elche en la pasada edición en un concierto que no dejó indiferente a nadie. Ahora celebran su 25 aniversario tras recibir el Premio Plataforma Jazz España a su trayectoria. El jueves 17 llegará Pindio II, un proyecto del flautista y saxofonista Juan Saiz, acompañado por Xavi Torres, Manel Fortià y Genís Bagés. También caras conocidas del certamen.

Jazz en el Palacio Europa Lunes 14 de julio MOVE, grupo formado por Iñigo Ruiz de Gordejuela al piano y Borja Barrueta a la batería, el saxo Alberto Arteta y el contrabajista Javier Callén. 20. 30 horas.

Martes 15 El pianista Álvaro Torres junto al batería Kresten Osgood y el contrabajista Masa Kamaguchi. 20.30.

Miércoles 16 Sumrrá, trío gallego que celebra su 25 aniversario. 17.30.

Jueves 17 Juan Saiz presenta 'Pindio II'. 17.30.

Viernes 18 Sarah Hanahan, saxofonista estadounidense que presenta su debut 'Among Giants'. 17.30.

Sábado 19 Milena Casado presenta 'Reflection of Another Self'. 17.30.

Entradas a la venta el 9 de mayo Precio por concierto, 20 euros, y abono completo (6 conciertos), 85 euros.

Por su parte, la representación internacional en esta edición le corresponde el viernes 18 a la saxofonista estadounidense Sarah Hanahan, considerada una de las figuras emergentes del jazz menor de 30 años, según la prestigiosa cadena NPR. Presentará su debut 'Among Giants', en la que es una de las citas más destacadas del cartel. Conocida en la escena neoyorquina, donde ha despuntado en los últimos años, ya ha colaborado con artistas de renombre como Peter Martin, Emmet Cohen o Dee Dee Bridgewater.

Por su parte, el cierre en el Europa del sábado 19 lleva la firma de la trompetista aragonesa Milena Casado, que presenta 'Reflection of Another Self', un álbum en el que se desvela el virtuosismo de una artista que brilla en temas espirituales como 'SELF LOVE' o 'Circles'. Al igual que Hanahan ha empezado a darse a ganar peso en el circuito a base de tocar en los clubes de Nueva York.

Entradas a la venta este viernes

En el escenario del Europa se ha llevado a cabo este año también la temporada de conciertos de la Banda Municipal de Vitoria, una formación fundamental en la ciudad. El programa del Festival de Jazz en el Europa cuenta también con novedades en los horarios, con el arranque de las dos primeras jornadas, lunes 14 y martes 15, a las 20.30 horas. A partir del miércoles 16, el horario se adelantará a las 17.30 horas para facilitar la asistencia a las dobles sesiones del polideportivo. A partir de este 9 de mayo se podrán adquirir las entradas para este ciclo a un precio de 20 euros por concierto, y abonos para todos los días, con un coste de 85 euros, en la página web www.jazzvitoria.com

Por su parte, en el polideportivo de Mendizorroza esa alineación estelar la conforman dos guitarristas fundamentales como Al Di Meola y Toquinho; el pianista legendario Kenny Barron; y el cantante José James, que deslumbró ya hace una década con el álbum 'No beginning no end'. Las entradas para los conciertos allí también se encuentran a la venta, con abonos numerados (150 euros) y no numerado (105 euros). El coste de las entradas por jornada varía (30-40 euros). A estos conciertos se le sumarán otros compromisos por diferentes locales y escenarios de la capital alavesa en una nutrida agenda musical que se desvelará en las próximas semanas.