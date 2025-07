Al Di Meola, de la electricidad a la meditación

A pesar de su leyenda y de su larga carrera, sólo tiene setenta años el guitarrista Al Di Meola, nacido Al Laurence Dimeola en el ... seno de una familia italiana en Jersey City, Nueva Jersey, el 22 de julio de 1954. La razón es sencilla. Desde joven brilló con luz propia y su trayectoria ha experimentado un giro -o transformación, o evolución- que le ha llevado a transitar desde el jazz fusión y la guitarra eléctrica a sintonías más acústicas y depuradas. Como la calidad va en su propia esencia -siempre ha mostrado un dominio asombroso de las seis cuerdas- cualquiera de esas innovaciones ha llamado la atención del mundillo musical.

La carrera de Al Di Meola comenzó pronto y con buen pie: tras estudiar un poco en la prestigiosa Berklee School of Music de Boston, en 1974 entró en el grupo de jazz fusión Return to Forever, donde coincidió con el pianista Chick Corea y el bajista Stanley Clarke, y se hizo famoso, vendiendo cantidades ingentes de discos, más de medio millón de copias de su LP más afamado, 'Romantic Warrior' (1976).

Rebobinemos. A los ocho años, Al decidió tocar la guitarra gracias a Elvis Presley y al grupo instrumental The Ventures. Sobre su estilo primigenio y mestizo, por contaminarlo con otros sonidos, reconoce a Santana como una de sus influencias primordiales. Desde niño tiene tinitus y oye un zumbido continuo en la cabeza.

Tocaba la guitarra eléctrica, tenía vitola de virtuoso y en Return To Forevar tocaba un jazz fusión emparentable en miras y progresividad con los estilos de Weather Report y la Mahavishnu Orchestra, con cuyo líder, el guitarrista John McLaughlin, hizo tan buenas migas que tocó por todo el mundo en un trío completado por el flamenco Paco de Lucía. Los tres grabaron en 1980 el directo 'Friday Night in San Francisco', recientemente reeditado y vendido en formato físico en los conciertos de Di Meola.

Ataque cardiaco en 2023

A modo de anécdota, aún se recuerda en Getxo cuando, durante el festival de jazz de 2023, en julio, el manager del guitarrista forzó la venta de caros discos en vinilo prometiendo que saldría a autografiarlos el artista al acabar su actuación. ¡Pero luego no hizo acto de presencia! Dos meses después, en septiembre de 2023, durante un concierto en Bucarest, Rumanía, Di Meola tuvo un ataque cardíaco en escena. Suspendió muchos conciertos, pero volvió a la actividad en directo en enero de 2024.

Al Di Meola, que es profesional desde los 19 años, voló también por su cuenta desde muy pronto: su primer disco en solitario, a su nombre, es 'Land of the Midnight Sun', de 1976, cuando aún militaba en Return To Forever. Por entonces su estilo era la fusión con guitarra eléctrica, el exotismo de tarjeta postal (Egipto, tango, vudú…), hasta que en los 90, abducido por la moda de la new age meditativa y las músicas étnicas (o sea el folk de toda la vida), se concentró en el sonido sin amplificar, en la guitarra acústica, para aprovechar la estela adulta de la llamada 'world music' o músicas del mundo.

Beatles y Piazzolla

Su último álbum es el doble de una hora y 22 minutos 'Twentyfour' (2024), su primer trabajo oficial en cuatro años. Empezó a trabajar en él durante la pandemia, y según el sello Ear Music es «una obra maestra, rebosante de melodías intrincadamente tejidas, instrumentación diversa y momentos altamente cautivadores». Sobre su primer tema, el single 'Fandango', precisa que es «un viaje fascinante lleno de melodías intrincadas, ritmos dinámicos e improvisación fascinante»

Al Di Meola viene a Vitoria con su Acoustic Trio, completado por Peo Alfonsi a la guitarra y Sergio Martínez a la percusión. El mentado concierto del 46º Getxo Jazz también se anunció como Trio Acústico, pero a la postre fue cuarteto por la adición de un percusionista hindú. Tocó 19 temas en 92 minutos con un sonido incisivo, brillante y agudo, y solo habló dos veces, al comenzar y acabar el concierto, al final con historieta sobre su conexión con Paco de Lucía, con el que giró por España en 1974.

Con atriles para apoyar largos legajos de partituras a la vista, el concierto de Getxo arrancó con la citada 'Fandango', facturó folk étnico con brotes de fusión, y en la segunda mitad del set se impuso el flamenco (desde el flamenquito hasta la rumba). En Vitoria es probable que se versione a los Beatles y a Astor Piazzolla. Su concierto dará paso en Mendizorroza al de Kenny Barron, que no comenzará hasta las 22.30 aproximadamente.