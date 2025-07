El festival de Jazz se extiende a calles, bares y las jam session de medianoche

Desde su presentación, el Festival de Jazz de Vitoria hizo patente el deseo de extenderse más allá de los grandes conciertos reservados al Palacio Europa ... y Polideportivo de Mendizorroza. La materialización de ese impulso se produce hoy mismo con varios puntos en la agenda que permiten entender este estilo de música más allá de la ortodoxia; sacarlo del círculo de entendidos y proponer su disfrute a cualquiera.

Uno de ellos estará protagonizado por el trío del pianista italiano Luca Filastro, que desde esta medianoche a la del sábado 19 abrirá las tradicionales jam session del Silken Ciudad de Vitoria. Más allá de lograr la participación de algún voluntario procedente del cartel 'oficial', la calidad del terceto -que completan el contrabajista Vicenzo Florio y la batería de Andrea Nunzi- asegura unos pases de alta escuela.

La agenda se detiene también en la Cuesta de San Vicente (19.30), escenario del concierto de Malaka (hoy) y Araba Hot Club (mañana). El programa en los bares empieza a coger velocidad de crucero. Mingo Balaguer toca hoy en el Extitxu (20.00) y a partir de mañana las convocatorias serán en el Dublín, Kora Green City, Urria, Canciller Ayala, La Musa, HF, Toloño, el Abuelo y The Tap.

Herrero, un portento

Cabría señalar, sin embargo, que un preludio de este cartel paralelo ya se vivió el sábado en el Prado, con ocho conciertos a lo largo de toda la jornada y rematados a lo grande, al filo de la medianoche, por Rambalaya. La lluvia afectó a los recitales matinales, restando público y ambiente. Pero 'la cosa' se fue animando conforme discurrió la tarde hasta la entrada en escena del septeto catalán con un concierto vibrante. Y resulta inevitable no mencionar a su vocalista, el vitoriano Jonathan Herrero, que llena el escenario y no solo por su gran humanidad sino con una voz llena de potencia y matices. No estuvo solo. Seis individuos -maestros también- le acompañaron de manera fluida, engranada, llena de 'feeling'.

El festival de jazz hoy Palacio Europa Álvaro Torres Trío, junto a Masa Kamaguchi al contrabajo y Kresten Osgood a la batería. 20.30.

Jazz de medianoche En el Hotel Silken Ciudad de Vitorias con Luca Filastro (piano), Vincenzo Florio (contrabajo) y Andrea Nunzi (batería) a las 23.59. Desde hoy al sábado.

Jazz Up! Cuesta de San Vicente, Malaka, desde las 19.30.

Clubes de Jazz Extitxu, 20.00, Mingo Balaguer.

Pero Herrero no es un gran vocalista; es un vocalista fabuloso. El R&B que practica Rambalaya - «pese a lo que ponga el cartel de ahí atrás, esto es un concierto de rock and roll» advirtió nada más empezar- , exige generosidad y sentimiento, registros y sensibilidad. Y el amigo Jonathan, tal vez por actuar ante familia y amigos, se entregró a fondo, incluida una sección a capela en la que no necesitó el micrófono para llegar hasta el último asistente de los varios centenares que le corearon. Grande Herrero.