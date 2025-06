Wallaroos, dibujos animados acelerados

Un ualarú o walaró (del inglés wallaroo) es el nombre común de tres especies de marsupiales diprotodontos, entre ellos el canguro. Además, en plural, es ... el bautismo que ha elegido un sexteto belga que abrió la jornada sabatina en la carpa, saloon o sauna del Trashville, ahí donde se junta lo mejor y lo peor del rock and roll, porque no hay que decir «son malas pero son divertidas», ejem, ante ciertas bandas. Estos belgas son buenos (virtuosos incluso, hasta emular las jaulas de grillos de los dibujos animados) y son muy divertidos, gamberros y desenfadados, desde la estética: horteras chaquetas de chándal y bañadores (el del cantante con rostro de comedor de mejillones llevaba detrás la etiqueta y el precio).

Pues estos Wallaroos, los belgas más divertidos del mundo, en el paraíso friki del Trashville dieron un bolo de 19 canciones en 57 minutos en los que pusieron a la peña a corear y a bailar sin que se lo ordenara constantemente el cantante (que aprenda Sulo, el de los Diamond Dogs), una peña que llegaba a la media entrada holgada. «Gracias de todos modos por haber venido, podríais estar ante otro escenario», agradeció el cantante y trompetista, y es que los seis tocaron piano, saxo, trompeta, batería, guitarra y bajo eléctrico, que no contrabajo por problemas técnicos, en la primera ocasión en que actuaban así.

Los pálidos belgas al menos revisitaron con gracia tres versiones ('Breakaway' de Tracey Ullman «para corear», como propuso el pimpollo guitarrista que acabó en calzoncillos, 'Shout de los Isley Brothers para poner a cantar y a bailar a toda la carpa como en la fraternidad de John Belushi en la película 'Desmadre a la americana', y para acabar la montaña rusa 'Devil in disguise' de Elvis Presley), se cascaron el mejor ska que hemos oído en lustros ('Cry sky', cuando se pusieron a hacer gimnasia en plan los Fleshtones), aparearon a The Locust y Kings Of Nuthin' en números de dibujos animados acelerados ('Drunk jerk', 'Banned from the pubs'...) que podrían haber firmado también Toy Dolls (su nuevo single, 'Underwear', o sea ropa interior), se atrevieron con una pachanga comercial en holandés titulada 'Zaragoza' (donde el paisanaje cantó otra vez), asumieron los trabalenguas de King Kurt ('Fuck fox', el fiestón de 'Breek het kot af'...), y otros rocanroles suyos resonaron a MFC Chicken y a Legendary Shack Shakers, ya ven qué nivelón.