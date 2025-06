Las tribus del Azkena llenan la calle

Ya es una liturgia. Conforme avanza el día, las tribus del Azkena van abandonando sus guaridas -bien sea en hoteles o las caravanas cercanas a ... Mendizabala- para tomar el pulso a la ciudad. Poco a poco, se les ve por el centro porque son inconfundibles. Son grupos que llegan de todos los puntos de la geografía hispánica y más allá. Quién diría que el festival es capaz de atraer a rockeros japoneses. Así pues, darse un paseo estos días por el casco histórico de nuestra querida Vitoria supone toparse con gente de lo más variopinto, oír acentos y lenguas raras y advertir que las calles se transforman en una urbe cosmopolita. Eso sí, aquí predomina el negro y el porcentaje de gente tatuada, con pelos largos y barbas ídem de ídem alcanza dígitos muy considerables. Mucho menos, eso sí, que las bermudas, vestimenta imprescindible en el sexo masculino.

Curiosamente, pese a esas pintas fieras, los azkeneros son gente tranquila, madura y educada, en general, que llega a la ciudad con ganas de ocio y desahogo. Avisados de la buena gastronomía del lugar, muchos vienen ya con el radar puesto en determinados restaurantes, bares y garitos que estos días hacen su agosto. Ayer, los más de treinta grados hicieron que el personal acudiese a los lugares en sombra a la espera de una tregua del astro rey. Con el atardecer, la romería hacia Mendizabala se hace evidente para estos miles de visitantes cuya convocatoria del Azkena está en muchos casos por encima de los nombres del cartel.

«Amamos Turbonegro, por eso hemos venido al Azkena un año más»

Ampliar VD Guitar Queen, Black Dahlia, Captain Redrum y Yugo Boy fueron de los primeros en entrar al festival. B. C.

El primer día del festival este cuarteto llegado desde el mismísimo Tokio llamaba la atención sobremanera, tanto que en la Virgen Blanca estaban en boca de todos. Los japoneses descubrieron el Azkena gracias a su pasión por el grupo noruego Turbonegro, a los que siguen por todo el globo para disfrutar de su música. «Estamos aquí por ellos, los amamos».

Sus atuendos son conjuntos típicos de las llamadas Turbojugend, que consisten de chaquetas vaqueras -a pesar del calor- para poder lucir sus múltiples chapas y parches, entre los que destaca sus apodos: VD Guitar Queen, Black Dahlia, Captain Redrum y Yugo Boy.

«Es muy emocionante porque hay muchos grupos buenos este año», afirma emocionada Black Dahlia, luciendo su bandana roja. «El cartel es buenísimo». «Tenemos muchas ganas de ver a The Hellacopters también», añade Captain Redrum, con su gorra, clamando: «¡Es el mejor festival!».

Pese a no hablar español, el cuarteto se encontraba más que cómodo entre el resto de festivaleros y en Vitoria. «Es una ciudad muy bonita, nos encantaría volver».

«Llevamos viniendo al Azkena los últimos diez años seguidos»

Ampliar El grupo de amigos viene desde A Coruña todos los años para disfrutar del Azkena. I. Aizpuru

«Venimos porque somos rockeros, nos gusta el rock clásico», explicaban el amplio grupo coruñés compuesto por Javier, David, Rafa, Alberto, Jorge, Cristina y Jimmy. El Azkena para ellos es obligatorio. «Hemos venido de seguido los últimos diez años», comentan tras hacer las cuentas entre ellos, disfrutando de sendas cervezas para ahuyentar el calor. «Antes habíamos venido de manera esporádica, pero últimamente no fallamos».

Este año sus cabezas de cartel particulares, sin mucho debate entre los integrantes, son John Fogerty -«¿cómo no lo vamos a ver?»-, The Hellacopters y Turbonegro. Admiran la capacidad del festival de tener un cartel tan bueno. «Este año la verdad es que todos los grupos están al mismo nivel», expresan, admitiendo que en un día pueden ver «unos ocho o nueve conciertos», aprovechando al máximo la entrada al festival.

Es una cita anual porque «todos los vitorianos se vuelcan con el Azkena, hay muy buen ambiente». ¿Y el año que viene? «Repetiremos, por supuesto».

«El cartel es muy flojo pero siempre venimos de vacaciones»

Ampliar Fernando, Óscar, Ricardo y Ana disfrutando de potes y pintxos antes del concierto. I. A.

Como unos vitorianos más, los asturianos Fernando, Óscar, Ana y Ricardo disfrutaban de unos pintxos de tortilla «buenísimos» y unos kalimotxos -que en su tierra «también se escriben con 'k' y 'tx'»- mientras esperan al inicio del concierto de la Virgen Blanca.

«El cartel este año nos parece muy flojo», admiten entre risas. «Venimos casi a ciegas porque para nosotros esto son vacaciones. No tenemos un artista en concreto que queramos ver, pero casi nos da igual porque lo pasamos bien». «Seguramente descubriremos algún grupo, pero si no es así tampoco pasa nada porque el ambiente siempre es muy bueno».

Para ediciones futuras, «ojalá trajeran a Amyl and the Sniffers», piden sin muchas expectativas de que su deseo se cumpla. Aún así tienen claro que repetirán el año que viene. «Llevamos 18 ediciones viniendo al Azkena, ahora no vamos a parar». Y añaden además que «Vitoria es una ciudad muy buena, nos encanta, siempre nos lo pasamos muy bien aquí».

«Este grupo de amigos se ha formado gracias al Azkena»

Ampliar El grupo de amigos viene desde Valencia, Zaragoza y Bilbao, coincidiendo siempre en el Azkena. I. Aizpuru

Desde 'la terreta' hasta Vitoria, con un infiltrado de Bilbao y otro de Zaragoza, este grupo de amigos formado por Sergio, Raúl, Rafa, David, Pepe, Diego, Susi, Lorena, Mario y Alejandro se ha formado «gracias al Azkena». «Empezamos a venir hace 13 años y poco a poco hemos ido sumando gente, o más bien gentuza», explican entre risas tras haber discrepado sobre el origen de la cuadrilla. «Ya estamos discutiendo con la primera pregunta, ¡Esto no puede ser!».

«Algunos sólo nos vemos en estas fechas, así que siempre son todo novedades y por eso hay buen rollo. Si no, no duraríamos tanto», continúan con los chistes. El grupo de WhatsApp que comparten es igual de ingenioso: 'Azkena en vena'.

«Venimos siempre por la música y el ambiente», coinciden por fin en algo, aunque algunos lamentan que «el cartel este año es un poco más flojo. Se tienen que poner las pilas para el año que viene». Su mayor queja son los grupos que repiten: «Lucinda ya ha venido, Turbonegro ya ha venido...», enumeran. Aún así regresarán el año que viene.

«Nuestro grupo de WhatsApp se llama 'Azkerosos'»

Ampliar Igor, Carlos, Diego y Rodrigo disfrutaban de la sombra y unas gildas. I I. A:

A estos amigos de distintas partes de la cornisa cantábrica (Logroño, Santander y Vigo) les ha unido la pasión por el rock y por el Azkena. De hecho comparten un grupo de WhatsApp que evoca al festival: «se llama 'Azkerosos'». Para Carlos e Igor, este es su primer año en el festival. «La verdad es que fatal, no me está gustando», bromeaba Carlos. Diego y Rodrigo son reincidentes.

«Hemos llegado a un nivel en el que nos da igual el cartel», explican los repetidores, «aunque nos hace mucha ilusión ver a Turbonegro y The Hellacopters». En el caso de John Fogerty, aunque «es una leyenda», no les hace tanta ilusión porque «ya le vimos hace unos años».

Siempre están a gusto en Vitoria, aunque «podrían bajar un poco los graditos», bromean, Igor disfrutando del fresco de la piedra al haberse descalzado. «Todos los años hace mucho calor, aunque de repente cae una tromba de agua», añaden.

«Repetiremos en 2025», concluía todo el grupo, aunque «siempre compramos la entrada tarde y pagamos más, somos tontos».

«Lo descubrimos porque muchos grupos canarios han venido»

Ampliar Agustín, Paco, Raquel, Juanfran y Daniel llegaron desde Tenerife para disfrutar del rock y la comida. I. A.

Hace seis años que Agustín, Paco y Raquel disfrutan del Azkena, mientras que sus amigos Juanfran y Daniel pisan el recinto de Mendizabala por primera vez este año. «Nos lo estamos pasando muy bien», afirma uno de los novatos. «El primer día fue excelente porque no había mucha gente y se podía estar cómodo y a gusto».

Estos canarios, más concretamente de Tenerife, descubrieron el festival gracias a varios grupos de su tierra. «En las islas hay muy buenos grupos de rock, pero no tienen tanta salida allí, así que muchos tocan en el Azkena», explican. Uno de esos grupos es Mambo Rambo, un dúo de guitarra y batería vestico como dos cavernícolas que «son amigos nuestros».

Ante la pregunta de porqué venir a este festival, Agustín señala la mesa repleta de platos de pintxos vacíos: «venimos por esto: la comida. También por el ambiente, nunca hay malos rollos, la gente es muy amable y la selección musical del programa es increíble. Tocan rock de todos los palos».