The Clayton y Nightwaves, protagonistas del 'tour' del Azkena en Labastida

Desde hace cuatro años, el Azkena Rock Festival celebra una serie de actuaciones más allá de Vitoria. Bajo el título 'Araba ARF Tour', este ciclo cierra este año su periplo hoy mismo en Labastida con los conciertos de los bilbaínos Nightwaves (20.00 horas) y The Clayton (21.30), banda de Aramaio que se mueve con desparpajo por el blues y el punk rock. En ese repertorio se encuentran temas notables como 'Gose dira', 'Inertzia' u 'Out of the box', junto a un directo enérgico de esos que llevan a apuntarse a más de un asistente el nombre de la banda para seguirle la pista.

Este programa de actuaciones al aire libre arrancó en 2022 con el apoyo de la Diputación de Álava en Laguardia y Rivabellosa. El año pasado, este miniciclo pasó por Legutio y Zambrana y, anteriormente, por Artziniega y Llodio (2023). Grupos como Moonshine Wagon, Entropía, Micky and The Buzz, Nukore y John Dealer & the Coconuts, entre otros, han tocado en esas plazas. Esas actuaciones sin necesidad de pagar entrada se suman a las que se celebrarán en la plaza de la Virgen Blanca el próximo viernes y sábado.

Cambios horarios

Respecto al programa en Mendizabala, ayer se dieron a conocer algunos cambios horarios. Entre esos grupos afectados por la reordenación se encuentran The Chesterfield Kings, que tocarán el sábado en el escenario 'La Salve' a las 19.20, seguidos por Dead Kennedys a las 21.00 y Cherie Currie, ya de madrugada, a la 1.50. En el espacio Trashville, los conciertos de Thee Scarecrows AKA (viernes 20) y The Sex Organs (21) retrasan su inicio media hora y comenzarán finalmente a las 20.30 horas.