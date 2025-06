Los padres del punk que adoran a Drácula

ondres, 1976. Son el lugar y la fecha claves para la génesis de una auténtica revolución musical. En plena eclosión del punk rock británico, allí ... estaban cuatro locos jóvenes que lograron dar el empujón a este género con una propuesta rompedora para la época. Había guitarra, había bajo, había batería, y había velocidad y actitud, sí, pero con un toque diferenciador. Su particular fusión de punk rock, rock gótico, post-punk, psicodelia, new wave y hasta algo de progresivo componen un explosivo cóctel sonoro que perdura hasta el día de hoy.

Al margen de etiquetas, The Damned (tocan hoy en el Azkena a las 22.25) poseen varios hitos indiscutibles. Fueron los primeros en muchas cosas, una especie de adelantados a su tiempo. Dan fe de ello su single de debut 'New Rose', publicado un mes antes que 'Anarchy in the U.K' de Sex Pistols, así como su álbum de presentación 'Damned Damned Damned', lanzado un año después. Obras que vieron la luz antes que los debuts de larga duración de la formación de Johnny Rotten y de The Clash. Hay más. Ostentan el honor de ser la primera formación punk inglesa en tocar en Estados Unidos. Ofrecieron dos conciertos en el club CBGB de Nueva York, que vio nacer a Ramones.

Todo esto no les garantizó, como se demostró después, que fuesen el grupo que se acabara llevando toda la fama y el dinero. Pero aún en 2025 siguen dando 'sustos' por los escenarios, cosa de la que no pueden presumir muchos de los de su quinta. Tras muchas idas y venidas, continúan en activo, y además con el mismo 'frontman', un vampiresco y particular vocalista al que en la prensa inglesa han descrito como 'mitad Elvis, mitad Drácula'.

Con sus gafas ahumadas, su maquillaje blanco, sus esmoquin con capa y su 'eco' barítono, Dave Vanian –único miembro constante desde el debut en el 76 hasta la actualidad– es un músico vestido de difunto que se niega a morir.

Mitad Elvis, mitad vampiro, Dave Vanian no ha soltado el micro desde el 76. Captain Sensible le flanquea en esta gira

Este compositor y productor también fue específicamente pionero en popularizar una estética gótica junto a sus compatriotas Siouxsie Sioux (Siouxie and the Banshees) y Robert Smith (The Cure). ¿Qué significa su apodo? Proviene de 'Transylvania', región rumana en la que se ambienta la novela 'Drácula' de Bram Stoker. No en vano, Dave era un apasionado del cine de terror. Qué menos que liderar una banda cuyo bautismo se traduce como 'Los malditos'. En realidad, el nombre original del cantante es David Lett. Antes de dedicarse a la música, trabajó como sepulturero.

Álbumes y sencillos fundamentales 'New rose' Primer 'single' Fue el primer sencillo de un grupo de punk británico tras su publicación en 1976, incluida en su álbum de debut. 'Damned, Damned, Damned' (77) Primer álbum Lanzado en febrero de 1977, fue el primer disco de larga duración publicado por una banda de punk británica.

'Machine Gun Etiquette' (1979) Sin Brian James Tercer álbum de estudio que contiene el single 'Love song'. Joe Strummer fue invitado en 'Noise, Noise, Noise'. 'Darkadelic' (2023) Duodécimo trabajo de estudio Disco de estudio lanzado en 2023 con predominio del rock psicodélico. A la batería, William Granville-Taylor.

The Damned, cuyos éxitos han llegado a ser revisitados por Guns N' Roses (grabó una versión de 'New Rose' en 'The Spaghetti Incident?') y The Offspring (interpretaron 'Smash it up' para la banda sonora de la película 'Batman Forever'), también destacan como las pocas bandas de su hornada que siguen girando con al menos tres cuartas partes de su formación original. Prueba de ello es la presencia de su icónico guitarrista, Captain Sensible (Capitán Sensato) junto a la del batería Rat Scabies (rata sarnosa). Hay que mencionar al ex integrante y fundadores Brian James, guitarrista y creador de algunos de los temas fundamentales.

Un asunto poco conocido es la relación de Lemmy Kilmister, líder de Motörhead fallecido en 2015, con The Damned, y cómo impidió su desaparición. Los primeros lanzamientos de los londinenses tuvieron éxito, no así su segundo trabajo 'Music for Pleasure' (1977). Era un contexto de «fiesta punk 24 horas» y «un rastro de destrozos siguiéndonos», confesó en aquel momento Sensible al diario Notthingam Post.

Inmersos en una complicada espiral, Vanian, Sensible y Scabies necesitaban a un bajista y se acordaron de su viejo amigo Lemmy. Tras «un corto y alcohólico ensayo» tuvo lugar su regreso a los escenarios en 1978, aunque bajo el nombre de The Doomed para evitar problemas legales por usar el nombre original de la banda sin el permiso de James. Este singular encuentro con Kilmister quedó plasmado en la cara B del single 'I Just Can't Be Happy Today', donde grabó 'Ballroom Blitz' (versión de Sweet).

Casi medio siglo de trayectoria da para mucho. Desde aquellos alocados inicios, la formación ha atravesado diferentes etapas. 'Darkadelic' (2023), duodécimo lanzamiento de estudio, se centra en el sonido psicodélico. Como ha explicado Vanian, «el único criterio era que estuviera impulsado por guitarras más pronunciadas».