Olharizu: «Psilicon Flesh tiene joyas»

«No logro entender qué es lo que buscas. Escarcha en el cristal, hasta que rascas...».

Olharizu Miembros Javi (bajo), Rober (guitarra), Juancar (batería), Txus Dr. Sax (guitarra y voz).

Próximos conciertos El 28 de junio en la plaza del museo Artium, en festival Korterraza.

Recomendaciones del ARF Psilicon Flesh y Robert Jon & The Wreck.

La frase es de una de los temas en las que viene trabajando Olharizu, una banda que derrocha actitud. Con ellos no hace falta rascar. Queda claro que lo suyo es el rock. Hace una semana dieron su pimer concierto en Errekaleor, pero son viejos conocidos. Surgen de las cenizas de bandas relevantes del panorama alavés como Arenna y Duna.

«Hemos ido al Azkena prácticamente todos los años». Para el viernes, lanzan dos recomendaciones que no conviene pasar por alto. Psilicon Flesh, banda que en los noventa dejó las «joyas» 'Prime' y 'Environmental'. La otra: Robert Jon & The Wreck. «Si te gustan Allman Brothers, Gov't Mule o Blackberry Smoke, no te los pierdas».

